Alleen een mondiale corona-aanpak werkt

Dit zijn tijden van rampspoed en moedeloosheid onder de gesel van het coronavirus. Maar juist nu en daarom doet zich een unieke kans voor. Nog nooit is de toestand in de wereld zo gunstig geweest voor een ongekende doorbraak: de vestiging van een wereldwijd medisch regime dat infectieziektes kan bestrijden op de schaal waarop ze zich manifesteren, en dat is op wereldschaal. De pandemie is mondiaal, de bestrijding moet dat ook zijn. En nu kan dat.

Roel Coutinho is emeritus hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten en was directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Abram de Swaan is emeritus universiteitshoogleraar sociale wetenschap.

Toen Covid-19 zich aandiende werd de ziektekiem snel gevonden. Big science excelleerde. Binnen negen maanden kwamen er effectieve vaccins beschikbaar. Big pharma triomfeerde. De grote supermarktketens hielden de voedselvoorziening vrijwel storingsvrij op gang. Big commerce presteerde. Het lukte de meeste regeringen met dwang en overreding de zieken te isoleren, de burgers op te hokken en de grenzen te sluiten. Big government functioneerde.

Waar het wringt is in de wereldwijde samenwerking tussen de nationale staten. De welvarende landen hebben er alle belang bij dat er ook in minvermogende landen zo snel mogelijk massaal gevaccineerd wordt, voordat nieuwe, nog besmettelijkere of virulentere stammen de kans krijgen om zich daar te vermenigvuldigen. Maar wie gaat dat doen en, nijpender nog, wie gaat dat betalen? De farmaceutische industrie heeft met de nodige hulp van de rijke landen bereikt dat de vaccinatie van de gehele mensheid nu op korte termijn te realiseren is. Maar alleen de welvarende landen kunnen de benodigde vaccins bemachtigen, driekwart van de landen in de wereld beschikt niet over de vereiste kennis en middelen.

Fragmentarisch en vrijblijvend

Van de noodzaak om minvermogende landen te steunen is iedereen wel overtuigd. „Niemand is veilig tot iedereen veilig is”, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op haar site. In zijn paastoespraak riep paus Franciscus „de internationale gemeenschap” op om de verbreiding van vaccins te bespoedigen, vooral in de armste landen. Een paar dagen later verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Antony Blinken, dat Amerikanen alleen blijvend veilig zullen zijn als ze Covid-19 wereldwijd weten te stoppen. Een week eerder hadden Europese regeringsleiders al gepleit voor een internationaal verdrag voor „pandemic preparedness and response”.

Er is haast geboden. Het virus muteert sneller dan verwacht. Het vaccinatietempo wordt in eerste aanleg bepaald door de productiecapaciteit van de farmaceutische bedrijven. Die moet dus worden uitgebreid door andere ondernemingen erbij te betrekken. Wie gaat daarvoor zorgen?

In de afgelopen decennia is veel ervaring opgedaan met vaccinatiecampagnes tegen pokken en polio waarin rijke landen samenwerkten met arme landen. Maar het ging toch telkens om op zichzelf staande campagnes, op basis van vrijwillige deelname. Hoe omvangrijk en kostbaar ze ook waren, ze bleven incidenteel.

Er bestaat al een mondiale en permanente infrastructuur voor de pandemiebestrijding: de WHO. Speciaal voor de aanmaak en wereldwijde distributie van coronavaccins is het programma Covax opgezet. Heel wat landen en ook hoogstvermogende fondsen zoals de Gates Foundation en de Wellcome Trust met hun miljarden financieren mee.

China, Rusland en de VS maken honderden miljoenen vaccins en miljarden dollars beschikbaar, onmiskenbaar met propagandistische bijbedoelingen die doen denken aan het prille begin van een nieuwe Koude Oorlog.

Dat is, in dronevlucht, de huidige constellatie waarbinnen vaccins, en ook tests, eerlijk over de volkeren verdeeld moeten worden. Het is al heel wat, maar het is allemaal nog te fragmentarisch en te vrijblijvend.

Collectieve-actiedilemma

Er moet dus een permanent apparaat voor de mondiale bestrijding van infectieziektes worden opgetuigd. Alle landen zijn daarbij gebaat. En daar zit precies het probleem, het klassieke dilemma van alle collectieve actie: rijke landen die niet bijdragen profiteren toch van de inspanningen van de landen die wel meedoen. Een reden om van medewerking af te zien. Maar als alle rijke landen zo redeneren blijft het virus rondrazen tot schade van allemaal. Het dilemma voor elk land is dus: ofwel, niet meedoen in de hoop dat anderen het wel opknappen zonder hem, en met de vrees dat die anderen om dezelfde redenen ook niets ondernemen terwijl de pandemie nog verder om zich heen grijpt; ofwel, toch maar meedoen, met de vrees dat de anderen niets ondernemen en de eigen bijdrage dus voor niets geweest zal zijn, en in de hoop dat anderen wel meewerken en door aller inspanning de pandemie alsnog wordt uitgebannen.

Gedurende de eeuwenlange voorgeschiedenis van de verzorgingsstaat werden de rijken geconfronteerd met zwermen armen die zij vreesden omdat ze ziektes overbrachten en de oogst van het veld stalen. De armenzorg moest dat gevaar althans ten dele bezweren. En ja, dat kon geen rijkaard op zijn eentje klaren, daartoe was samenwerking vereist. Maar wie zei dat andere rijken hun deel ook zouden bijdragen? Dat was het collectieve-actiedilemma, levensgroot, in middeleeuwse gedaante in een boerendorp. In Zorg en de Staat beschreef een van ons (De Swaan) ooit de manier waarop een collectiviseringsproces op gang kwam: meestal op initiatief van een voorganger, volgens een door allen aanvaarde verdeelsleutel van lasten en baten, en met wederzijdse controle van ieders inbreng. Zo groeide geleidelijk het onderling vertrouwen en de gemeenschapszin.

Welbegrepen eigenbelang

Een half millennium later, tienmiljoen keer vergroot, niet op dorpsmaat maar op wereldschaal, voltrekt zich hortend een collectiviseringsproces dat daar veel op lijkt. Al overheerst een toon van medemenselijkheid en goede wil, onuitgesproken werkt het angstmotief: zolang niet vrijwel iedereen gevaccineerd is blijft het virus voor allen een bedreiging. Maar geen land, hoe rijk ook, kan solo alle arme volkeren de benodigde vaccins leveren. Dus is samenwerking vereist. Daar doemt het vermaledijde dilemma weer op: meedoen of niet?

Het collectiviseringsproces komt nu in een beslissende versnelling. De WHO fungeert als trefpunt; de paus trad onlangs nog op als dorpspastoor. Nederland kan in deze constellatie een voortrekkersrol op zich nemen. Doorslaggevend is een internationaal verdrag met spelregels die eerlijk, eenvoudig, uitvoerbaar en effectief zijn, en transparant in de toepassing. Want collectieve actie werkt met onderling vertrouwen, maar ook door het beschamen van de nalatigen. Er hoort ook een mondiale gezondheidsdienst bij die zodra het nodig is kan uitrukken. Veel krachtiger dan de WHO nu.

Uiteraard, voor elke regering zal blijven gelden: eigen volk eerst. Maar om het eigen volk blijvend te kunnen beschermen moeten ook alle andere volkeren bescherming krijgen. Het eerste is eigenbelang op korte termijn en in beperkt verband. Het tweede is evenzeer eigenbelang, maar op de lange termijn en in breed verband: ‘welbegrepen eigenbelang’.