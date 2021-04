7 films die je niet moet missen op Movies that Matter

Foto Movies that Matter

Coded Bias (Shalini Kantayya, 2020) Een MIT-researcher ontdekt dat Amazons gezichtsherkenning alleen witte mannen goed herkent: het zelflerende algoritme kreeg vooral hun gezichten gevoerd. Alarmerende documentaire over de macht van algoritmes die onbewuste vooroordelen bevestigen als het gaat om leningen, sollicitaties, professioneel functioneren of kans op recidive.

Foto Movies that Matter

The Dissident (2020)

Regisseur Bryan Fogel – in 2018 Oscarwinnaar met Icarus – licht tegels in de moordzaak op journalist Jamal Khashoggi in Istanbul door een Saoedisch doodseskader. En laat zien hoe een hervormingsgezind propagandist van het regime veranderde in een dissident.

Foto Movies that Matter

Dying for Divorce (Chloe Fairweather, 2021)

Femicide neemt toe, toch trok Erdogan Turkije onlangs terug uit de Istanbul Conventie tegen huiselijk geweld. Documentaire volgt vrouwenadvocaat Ipek, die twee mannen die hun vrouwen extreem mishandelden achter de tralies tracht te krijgen.

Foto Movies that Matter

Here We Are (Nir Bergman, 2021)

De Israëlische vader Uri heeft zijn leven gewijd aan de zorg voor zijn autistische zoon Aharon. Als de gescheiden moeder het hoog tijd vindt dat de zoon in een leefgemeenschap met leeftijdsgenoten trekt, slaat het duo op de vlucht naar badplaats Eilat. Wie heeft wie nu het meeste nodig?

Foto Movies that Matter

Josep (Aurel, 2020)

Bejaarde Franse gendarme blikt terug op zijn vriendschap met een tekenaar, een van de half miljoen Spaanse vluchtelingen voor Franco die in 1939 in een Franse concentratiekamp werden opgesloten. Fraai, warm portret over menselijkheid in uniform en de kracht van tekenkunst.

Foto Movies that Matter

Once Upon a Time in Venezuela (Anabel Rodríguez, 2020)

Drijvend vissersdorp Congo Mirador desintegreert in een door olie-industrie vervuild en dichtslibbend meer. De inwoners die resten zijn een soort microkosmos van het verdeelde Venezuela. Gunsten uitdelende ‘Chavista’ mrs. Tamara staat tegenover oppositionele schooljuf Natalie.

Foto Movies that Matter

Shadow Game (2021)

Eefje Blankevoort en Els van Driel volgden piepjonge vluchtelingen via de Balkanroute naar West-Europa. De tieners zien hun gevaarlijke avonturen – in containers, onder treinen, over de Hongaarse grens – in speltermen. „Als je de missie voltooit, win je de game.”

Movies that Matter 2021

Het Movies that Matter Festival, dat zich concentreert op ‘films met verdieping’, wordt dit jaar geheel online gehouden. Tijdens het festival gaan 30 films in première, zijn workshops en masterclasses te volgen, en staan specials op het programma als ‘Earth at Stake’ en ‘Sacharov’. Het festival kent ook verschillende competities, waaronder ‘Dutch Movies Matter’, waarvan de prijs (5.000 euro) op vrijdag 23 april wordt uitgereikt. Movies that Matter, 16 t/m 25/4, online. Inl: moviesthatmatter.nl Lees ook een interview met regisseur Kaouther Ben Hania over ‘The Man Who Sold His Skin’, dit jaar de openingsfilm van Movies that Matter En: een interview met regisseur Sébastien Lifshitz over zijn documentaire ‘Petite Fille’, over Sacha die al heel vroeg wist dat ze geen jongetje, maar een meisje is