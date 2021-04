Nu de zumbalessen niet meer met een grote groep in de dorpsgymzaal kunnen plaatsvinden, treft een clubje fanatiekelingen elkaar wekelijks online. Onder leiding van onze vlotte, stadse juf Brenda dansen we in de woonkamer, slaapkamer of keuken. Achteraf praten we altijd even na. Chantal legt uit waarom ze bij dat ene dansje deze keer niet door de knieën ging: ze heeft in de tuin gewerkt, ze vergaat van de spierpijn. Ik val haar bij, ook ik was dit weekend in de tuin bezig en beweeg daardoor niet zo soepel. We babbelen nog wat, tot de dansjuf ons nieuwsgierig vraagt: „Maar wat voor oefeningen doen jullie dan eigenlijk in de tuin?”

