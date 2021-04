Zal tech dit cijferseizoen zijn waarde bewijzen?

Bedrijven hebben nog maar net hun resultaten vrijgegeven over het eerste jaar waarin de coronapandemie de wereld teisterde, en het volgende kwartaalcijferseizoen staat alweer op het punt van beginnen. Wat zijn voor beleggers de komende week zaken om naar uit te kijken? Beursvolgers geven tips.

De techbedrijven

Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer houdt zijn ogen de komende tijd op de techaandelen. Amazon, Microsoft, Apple, Shopify, Adyen, Just Eat Takeaway. Het eerste halfjaar van de coronapandemie stond op de beurzen in het teken van dit soort fondsen. Waar verder zo’n beetje alle aandelencategorieën daalden, trok tech nationaal en internationaal de graadmeters eigenhandig in het groen.

Bender: „Kunnen techbedrijven de hoge waardering waarmaken met winstgroei? De belofte van het afgelopen jaar is alleen gerechtvaardigd als er een hoge winstgroei aan vastzit. Zien we die de komende weken imploderen, dan gaan de koersen van dit soort aandelen ook terug naar hetzelfde niveau als voor de pandemie.”

Belangrijk om in gedachten te houden, is dat een vergelijking van de jongste cijfers met die van een jaar eerder nu soms mank loopt, zegt Bender. „Dat waren toen de eerste kwartaalcijfers waarin de gevolgen van de pandemie te zien waren. Het was vooral in het tweede kwartaal een bloedbad, maar dat was ook deels in het eerste kwartaal merkbaar. Daarom ga je vermoedelijk hogere winstgroei dan normaal zien. Interessanter is om te kijken hoe de cijfers zich verhouden tot het eerste kwartaal van 2019.”

De achterblijvers

Ook Martine Hafkamp van vermogensbeheerder Fintessa is bijzonder geïnteresseerd in de prestaties van de techbedrijven, maar houdt tevens het oog op wat zij de „superachterblijvers” noemt. Vanaf september gebeurde er op de beurzen namelijk iets opmerkelijks, zegt ze. „De techaandelen stijgen sindsdien minder hard, en de achterblijvers zijn bezig aan een inhaalslag.”

Daarmee doelt ze op energiebedrijven als Shell, autobouwers als Volkswagen, grote Europese banken als ING, maar bijvoorbeeld ook Randstad. Veel van dit soort bedrijven uit de ‘oude economie’ (sectoren die op de beurs klappen kregen toen de pandemie uitbrak) doen het de laatste maanden bijzonder goed.

Hafkamp: „In hoeverre zijn beleggers bij deze fondsen op de muziek vooruitgelopen? Stroken de cijfers met de recent soms fors opgelopen koersen van deze bedrijven?”

Of is de tweedeling tussen tech en de ‘oude economie’ blijvend?

De vooruitzichten

De komende kwartaalcijfers? Die interesseren vermogensbeheerder Wilfried Steentjes eigenlijk niet zo, moet hij bekennen. „Bij kwartaalcijfers in normale tijden kijk je of de winst elk jaar met een bepaald percentage groeit, of de marge is toegenomen, of een bedrijf nieuwe concurrenten heeft.” Maar normale tijden zijn het niet. Daarom, zegt Steentjes, is het moeilijk in de cijfers een trend te ontdekken.

Met de cijfers kijk je in de achteruitkijkspiegel, zegt de vermogensbeheerder. Steentjes: „Veel belangrijker om op te letten is wat bestuurders zeggen over wat de vooruitzichten zijn voor hun bedrijf.” Topmannen geven die vooruitzichten vaak tegelijk met ‘het cijfermoment’. „Daarmee krijg je een indicatie hoe de economie door de crisis heen laveert. Bevestigen de topmannen wat de aandelenbeurs het afgelopen jaar lijkt te suggeren?” Dat is namelijk, volgens Steentjes, „dat we op weg zijn naar spectaculaire economische groei”.