Wout Weghorst scoort punten bij coronasceptici, niet bij zijn Duitse club

Wout Weghorst is een trainingsbeest dat een partijtje voetvolley nog wil winnen. Een voetballer die ervan droomt om met het Nederlands elftal mee te doen aan het EK en een transfer wil maken naar een topclub, liefst in Engeland. Een spits die soms stress ervoer als gevolg van zijn eigen overwinningsdrang en eraan werkt om mentaal sterker te worden en minder snel afgeleid te zijn.

Dit zijn de woorden van Remco Visscher, sinds vorig jaar performancecoach van de Nederlandse speler van VfL Wolfsburg. In verschillende media vertelde Visscher vorig jaar over zijn band met Weghorst. Dat ze bijna dagelijks bellen en dat ze onder meer Weghorsts brein hebben geprogrammeerd om per wedstrijd twee keer te scoren. En dat de spits de teugels soms laat vieren: minder drift, minder gele kaarten.

Het effect is onmiskenbaar: Weghorst scoorde dit seizoen al 18 keer in 28 wedstrijden in de Bundesliga en was drie weken terug nog onderwerp van gesprek nadat bondscoach Frank de Boer hem thuis had gelaten voor de drie interlands van Oranje. Kon De Boer bij het EK om Weghorst heen als die zo bleef scoren?

Sportief mogelijk niet. Maar aan tafel bij NOS Studio Voetbal weerklonk zondag enige aarzeling, zij het om heel andere redenen: het tv-optreden van Weghorst bij de Duitse zender ZDF dat hem vermoedelijk een stuk geliefder maakte bij coronasceptici dan bij bondscoach Frank de Boer.

Coronahysterie

In Aktuellen Sportstudio werd Weghorst zaterdagavond herinnerd aan zijn bagatelliserende uitlatingen over het coronavirus op sociale media. In december had de spits het op Instagram over „coronahysterie” en haalde hij complotdenker Christiane Northrup aan – dat leverde hem veel kritiek op. Weghorst verwijderde de berichten en zei later tegen Kicker dat het hem speet als hij mensen pijn had gedaan. Weghorst wil dat zijn twee kinderen een gezonde toekomst tegemoet gaan, vertelde hij, en had zich willen informeren over een belangrijk thema als Covid-19 om daar een mening over te kunnen vormen.

Zo ging de storm liggen, totdat de ZDF-presentator Weghorst er weer naar vroeg. „Begrijp ik goed dat je geen excuses maakt voor de posts op zich? Want dat is pure complottaal (..) Sta je daar achter of niet?”

Weghorst beantwoordde die vraag niet. Wel zei hij: „Het is van belang om kritisch te kijken naar het coronavirus én de vaccinaties. Daar gaat het om. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst. Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen.” Op de vraag wat die beslissing inhield, volgde geen antwoord.

Het optreden viel slecht in Duitsland. Weghorsts doelpunt tegen Eintracht Frankfurt van zaterdagmiddag was direct vergeten en terwijl hij op sociale media werd geprezen door vaccinatiecritici, kondigde de leiding van VfL Wolfsburg aan met hem in gesprek te gaan. Een mening over nieuws mag, zei directeur Jörg Schmadtke tegen de Wolfsburger Allgemeine Zeitung, maar het ontkennen van het virus is volgens hem een „verdraaiing van de feiten”. Al was het maar omdat Schmadtke zelf herstellende is van Covid-19. Hetzelfde weekend werd in Duitsland de 78.452ste coronadode gemeld.

Zo is de speler die volgens zijn performancecoach zo min mogelijk afleiding aan zijn hoofd wil, opnieuw het middelpunt in een maatschappelijke polemiek. Kost dit Weghorst zijn gedroomde EK? Wie de sporter en zijn coronastandpunten kan scheiden, zou denken van niet. Maar er zijn analisten die vermoeden dat De Boer de ruis rond controversiële uitspraken van een (wissel)speler liever zal mijden.