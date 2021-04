Weer ontslagen in Limburgse IKL-affaire

De affaire rond de Limburgse landschapsstichting IKL leidt opnieuw tot ontslagen. Herman Vrehen, die eerder moest opstappen als IKL-directeur, is nu ook ontslagen als bestuurder van de coöperatie Natuurrijk Limburg. Tegelijk is de directeur van de coöperatie, Eppo Timmer, ontslagen.

Natuurrijk Limburg, ook actief in natuur- en landschapsonderhoud, deed afgelopen jaren zaken met stichting IKL. De coöperatie is gelieerd aan de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB.

Waarnemend directeur Jan Claassen van de coöperatie houdt het bij een korte, schriftelijke verklaring: „De ontstane situatie rondom de directeur van coöperatie Natuurrijk Limburg is het resultaat van een verschil van inzicht tussen het bestuur en de directie in de te volgen koers naar de toekomst van de coöperatie.”

Tegelijk is Bram Derikx, de directeur van een tweede landschapsstichting in Limburg op non-actief gezet. Deze stichting Natuurinclusieve Landbouw is eveneens gelieerd aan de LLTB en ook deze stichting voerde samen met stichting IKL projecten uit. De raad van toezicht van de stichting Natuurinclusieve Landbouw heeft besloten tot „een onafhankelijk integriteitsonderzoek binnen de organisatie”, aldus Bas Boots, directeur van de LLTB.

Stichting IKL kwam vorige maand in opspraak. De directeur, oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA), bleek personeel in te huren via eigen bedrijven en gaf IKL-opdrachten aan zijn bedrijven. Zo belandde subsidie (van provincie, gemeenten en de Postcodeloterij) in zijn zak.

De affaire leidde eerder tot het ontslag van het voltallige college van gedeputeerde staten van Limburg, inclusief commissaris van de koning Theo Bovens (CDA). Die blijft nog maximaal een half jaar in functie, tot er een opvolger is benoemd.

De nu ook in opspraak geraakte stichting Natuurinclusieve Landbouw en coöperatie Natuurrijk Limburg ontvingen tussen 2013 en 2020 in totaal 9,5 miljoen euro subsidie van de provincie Limburg. Details over de mogelijke misstanden bij de twee organisaties zijn niet bekendgemaakt.