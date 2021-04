Wat je gaat missen

Tijdens het afruimen zei de jongste neef (12) dat hij tegenwoordig een dagboek bijhoudt. „Voor mijn kinderen later, zodat ik ze kan vertellen over de pandemie.” Mijn zus’ onderlip begon meteen te wiebelen, maar gelukkig was er nog de oudste neef (15) die de laatste tijd nogal een activist is en daardoor nooit te beroerd is om iedere ontroering meteen te bulldozeren.

„Het volgende virus staat alweer te trappelen hoor, we zijn gewoon op weg naar een pandemie-interbellum”, tetterde hij, en haalde diep adem voor een vervolgbetoog waarin ongetwijfeld neoliberalisme en massa-extinctie een hoofdrol zouden hebben, maar mijn zus onderbrak hem met de mededeling dat ze net op zijn kamer was geweest en dat ze wilde dat hij nú al die tissues ging opruimen.

Later rookten we op haar dak nog even geen sigaret.

„De jongste is nu al bezig met terugblikken”, zei ze geamuseerd, „terwijl ik vooral bezig ben met de toekomst. Ik kan niet wachten tot er weer meer mag.”

Ze draaide zich naar me om.

„Waar zie jij het meeste naar uit, straks?”

„Ik zal vooral blij zijn als iedereen even minder ontvlambaar is.”

Dat leek toen het beste antwoord, maar vanochtend besefte ik dat ik naar nog iets anders uitkijk. In de supermarkt liep een meisje luidkeels te bellen, zonder mondkap op. Jong en oud keek verstoord naar haar op, ze sprak met de nodige consumptie, de waterkanonnen van de ME waren er niets bij, hele rekken fruit werden bekogeld met aerosolen.

Ik zal, dacht ik, het niet missen om zo zichtbaar te worden geconfronteerd met andermans onverschilligheid. Natuurlijk zullen er altijd aso’s zijn, maar het zal lekker zijn om me even minder te hoeven storen. Aan mensen die op straat geen afstand hoeven te houden van zichzelf, waardoor ouderen en zwakkeren bang voor hen aan de kant springen. Aan types die in de trein tof met de mondkap omlaag zitten en hem alleen over neus en mond doen als de conducteur eraan komt. Die het voorkomen van een boete belangrijker vinden dan het beschermen van anderen.

Natuurlijk was het glas gedurende de pandemie meer dan halfvol. Ik zag veel meer mensen wel dan niet rekening houden met de ander. De meesten bleven thuis, hielden afstand, gedroegen zich. Degenen die het ervan namen, waren in de minderheid. Maar toch. Ik zal blij zijn dat we alle voorschriften straks even kunnen laten varen. De achteloosheid verdwijnt daardoor natuurlijk niet maar wordt wel weer even zalig aan het oog onttrokken. Ik verlang niet zozeer naar vrijheid maar naar de onzichtbaarheid van onverschilligheid.

En verontrustend genoeg maakt dat verlangen me niet eens meer van slag. Zo ver is het al gekomen.

