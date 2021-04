Wat gebeurde er precies in het Iraanse nucleaire complex Natanz?

Welke schade is veroorzaakt door de ‘sabotage’ van de Natanz-verrijkingsfabriek? Het houdt analisten bezig die willen begrijpen hoe het omstreden Iraanse atoomprogramma vordert.

De eerste berichten over problemen bij Natanz kwamen zondagochtend. Toen werd door het Iraanse atoomagentschap melding gemaakt van een stroomstoring, die centrifuges in het complex had platgelegd. Maandag omschreef de hoogste baas, Behrouz Kamalvandi, het incident als „een kleine explosie”. De precieze toedracht daarvan is onbekend. Een cyberaanval hoort tot de mogelijkheden.

In de elektriciteitscentrale van het Natanz-complex was een deel van het plafond naar beneden gevallen, vertelde Kamalvandi aan de staatsmedia. Hijzelf zou bij zijn bezoek aan de locatie zijn gestruikeld over puin en flink zijn gevallen. Persbureau AFP beschrijft dat de hooggeplaatste functionaris vanuit een ziekenhuisbed zijn televisieverklaring gaf.

Fysieke schade in het systeem dat de fabriek van stroom voorziet, zou kunnen verklaren waarom de centrifuges niet meer functioneerden. Er waren volgens de autoriteiten geen gewonden gevallen.

Zondag, toen Israëlische media schreven over brand bij het complex en al hintten op betrokkenheid van de Israëlische geheime dienst, was duidelijk dat geen radioactief materiaal was gelekt. Als dat wel was gebeurd, zou mogelijk een gevaarlijker ramp zijn ontstaan – daarom sprak Kamalvandi over „nucleair terrorisme”.

Als een van de belangrijkste locaties van het Iraanse atoomprogramma werd Natanz eerder aangevallen. In 2010 bleek dat het besturingssysteem van de motoren van de centrifuges bestookt was door het computervirus Stuxnet. Ook dit keer is het mogelijk dat een cyberaanval de boosdoener is. Het onklaar maken van controlesystemen is een manier om de ondergronds geplaatste installaties te raken.

Atoomprogramma

Het Internationaal Atoomagentschap zei in oktober 2020 op de hoogte te worden gehouden door Teheran over werkzaamheden bij Natanz. Inspecteurs mochten de locatie beperkt blijven bezoeken, in het kader van het internationaal atoomakkoord dat in 2015 werd gesloten. Na de eenzijdige terugtrekking van de VS uit dat verdrag in 2018, heeft Iran meermaals stapjes in het atoomprogramma aangekondigd die de afspraken schonden.

In het akkoord zijn maximale waarden voor het niveau van de uraniumverrijking en de hoeveelheid materiaal vastgelegd. Ook zou Iran alleen verouderde centrifuges mogen gebruiken. Zo werd het land beperkt in de uitvoering van eventuele snode ambities: het mag maar tot 3.67 procent uranium verrijken, waar 90 procent verrijkt materiaal wordt gebruikt voor kernkoppen. Die stap werd in de Iran-deal dus geblokkeerd.

Maar juist dit weekend startten in Natanz nieuwe, geavanceerde centrifuges op, types IR-5 en IR-6, die sneller werken. In februari noemde het IAEA dat streven „zorgwekkend”, nog een breuk met het akkoord. Volgens een rapportage had Iran toen 2.967 kilogram verrijkt uranium voorradig, in plaats van de toegestane 300 kilogram. Het land heeft de capaciteit om zeker tot 20 procent te verrijken.

Anonieme bronnen uit het Israëlische veiligheidsapparaat stelden maandag tegenover The New York Times dat het zo’n negen maanden zou duren voordat de faciliteit weer op dat niveau kan opereren.