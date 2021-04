Tien blote vrouwen op een balkon gaat Dubai veel te ver

Stel er staan een stuk of tien blote vrouwen op een balkon in Den Haag. Dat zou opmerkelijk zijn nietwaar? Oploopje, misschien een (beschaafd) fotootje in de lokale krant. Regiotelevisie als ze niet meteen weer naar binnen gaan, wat met de huidige temperatuur niet goed voorstelbaar is. Geen politie, tenzij het oploopje de anderhalve meter niet in acht neemt.

Hier zou zoiets al opmerkelijk zijn, maar dan in Dubai! Ondenkbaar dacht ik even, maar Dubai blijkt Sodom waar alles is verboden maar evengoed mogelijk is. Behalve dan een stuk of tien blote vrouwen op het balkon van een flatgebouw in het volle zicht van de buitenwereld en filmende overburen. Het leidde in de afgelopen tien dagen tot arrestaties, boetes en uitwijzingen.

Omdat u me misschien niet zou geloven als ik het niet zelf ook had gezien, ben ik op zoek gegaan naar de beelden. Die van de overbuurman zijn van veraf, maar wat de Britse boulevardpers bij elkaar heeft gesprokkeld! De tien blijken de letterlijke voorhoede van een heleboel meer even blote vrouwen binnen. Uit Oost-Europa, zeggen de bladen me. Zij zijn intussen al de Verenigde Arabische Emiraten uitgezet.

De kwestie is een bijproduct van de normalisering van de relaties tussen de Emiraten en Israël, afgelopen zomer. De normalisering werd door Israël en Trumps Amerika gekocht met respectievelijk uitstel van de formele annexatie van bezet Palestijns gebied (de feitelijke gaat zoals u weet gewoon door) en de levering van F-35 gevechtsvliegtuigen (die waarschijnlijk snel door Biden wordt goedgekeurd). Maar het is hoe dan ook een match made in heaven, met investeringen over en weer en samenwerking op onder andere het gebied van biomed, drones en veiligheid. Plus een vloed van Israëlische toeristen, even gestopt door de corona maar nét weer op gang gekomen. De blote vrouwen op hun beurt maakten kennelijk deel uit van een stunt van een overmoedig Israëlisch pornokanaal dat dacht dat nu álles kon.

Ja, veel, maar niet zó in het openbaar. In een communiqué naar aanleiding van de balkonscène sprak de Dubaise politie van „onaanvaardbaar gedrag dat niet de waarden en ethiek van de Emiraatse maatschappij weerspiegelt”. Hoewel tegenwoordig ongetrouwde buitenlandse paren een kamer mogen delen, blijft het strafrecht geënt op het islamitisch recht, de shari’a. Het verspreiden van porno en andere publieke zedeloosheid is zwaar strafbaar. Er zijn buitenlanders (90 procent van de 9 miljoen Emirati’s) vastgezet die elkaar publiekelijk kusten of een te expliciet T-shirt droegen.

Aan de hypocriete achterkant is Dubai dus Sodom. Ik beroep me nu op een artikel in Le Monde van 21 maart onder de kop ‘De groei van sekstoerisme in Dubai’. Volgens dit artikel (dat ik op hoofdlijnen in andere publicaties bevestigd zag) zijn er een geschatte 45.000 prostituees in Dubai (op 3,3 miljoen inwoners; ter vergelijking Nederland 17 miljoen met volgens wilde schattingen tien- tot dertigduizend sekswerkers). Arabische vrouwen zijn zeldzaam in de branche, Chinese of Indiase staan onderaan de ranglijst; duurder zijn Centraal-Aziatische en (Oost)-Europese, aangevoerd via een schimmige handel in verblijfsvergunningen.

De Israëlische krant Haaretz noemde Dubai in november „een van de hardste, bekendste centra van moderne slavernij en mensenhandel” , met name in vrouwen. Israëliërs, meldden ook andere Israëlische media, hebben het sekstoerisme naar Dubai omarmd. Het is de nieuwigheid, denk ik dan maar.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.