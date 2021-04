‘Them’: de horror van racisme in Amerika

Serie Them Maker: Little Marvin, producer: Lena Waithe. Met Deborah Ayorinde, Ashley Thomas en Alison Pill. Te zien bij Amazon Prime Video. ●●●●●

Met een bevroren glimlach en angstige ogen, bekijkt Lucky Emory (Deborah Ayorinde) vanuit de auto haar nieuwe woonwijk Compton. Het is 1953 en de gazonnetjes van de wijk in Los Angeles zijn aangeharkt, de huizen in gemoedelijke pasteltinten geverfd. Hoe dieper Lucky, haar man Henry (Ashley Thomas) en hun twee dochters in het doolhof aan kronkelende straatjes geraken, hoe duidelijker het is dat het zwarte gezin niet welkom is in de witte woonwijk. Het is af te lezen aan het gezicht van iedere buurtbewoner die de auto nakijkt.

Them, een nieuwe serie geschreven door Little Marvin (The Time is Now) en geproduceerd door Emmy-winnaar Lena Waithe (Master of None), vertelt ieder seizoen een verhaal over terreur in Amerika. Het eerste seizoen kijkt naar de ‘Great Migration’, de periode tussen 1916 en 1970 waarin zo’n 6 miljoen Afro-Amerikanen de zuidelijke staten waar de segregerende Jim Crow-wetten heersten, verruilden voor andere delen van het land. Dat de gehoopte vrijheid en gelijkheid ook in die andere staten niet vanzelfsprekend was, toont Them.

Effectieve schrikmomenten

Op de tweede dag dat de familie Emory aan het idyllisch ogende Palmer Driver woont, planten de huisvrouwen uit de buurt – met actrice Alison Pill (Scott Pilgrim vs. the World) als hun akelig overtuigende aanvoerder – zichzelf op tuinstoeltjes voor het Emory-huis. Hun transistorradiootjes blèren een kakofonie aan afschuwelijke deuntjes terwijl de dames ijzig glimlachend ijsthee drinken en hun nieuwe buren proberen weg te staren. Op dag zes hangt de veranda van de Emory’s vol racistische karikatuurpoppetjes aan stroppen.

Om de horror nog een tandje op te schroeven, worden alle vier de gezinsleden ook ieder door een eigen geestverschijning geterroriseerd. Een element dat voor heel veel effectieve schrikmomenten zorgt in de uiterst gelikte serie. Al ontneemt het ook het beetje luchtigheid dat er voor de Emory’s los van hun racistische buren nog te halen was.

„Zwarte geschiedenis is terreur”, zei schrijver en producent Little Marvin tegen Variety. En bij een land dat geplaagd wordt door geesten uit het verleden, past volgens Marvin een angstaanjagend horrorverhaal. Dat hij gelijk heeft, lieten Jordan Peele’s Get Out en HBO’s Lovecraft Country recent al zien. Them sluit prima in het rijtje aan.