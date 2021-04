Taiwan: 25 Chinese vliegtuigen drongen luchtruim binnen

Zeker 25 Chinese oorlogsvliegtuigen zijn maandag volgens de Taiwanese overheid het luchtruim van de eilandstaat binnengedrongen. Dat melden internationale persbureaus. Het zou de grootste schending van het Taiwanese luchtruim sinds een jaar zijn. Volgens de South China Morning Post (SCMP) zijn de vliegtuigen het zuidwestelijke gedeelte van het luchtruim binnengevlogen. De Chinese autoriteiten hebben nog niet gereageerd op het incident.

De schending van het luchtruim komt een aantal dagen nadat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nieuwe richtlijnen uitgaf waarmee overheidsfunctionarissen uit de VS Taiwanese evenknieën makkelijker moeten kunnen ontmoeten. Daarmee halen de Verenigde Staten de banden met Taipei aan, tot ongenoegen van China.

De afgelopen maanden stegen de spanningen tussen China en de Verenigde Staten rondom Taiwan, een eiland voor de Chinese oostkust met zo’n 23,5 miljoen inwoners. Beijing ziet de eilandstaat niet als een apart land, maar als een afvallige provincie die uiteindelijk onderdeel zal (moeten) worden van China. De VS bleven sinds de oprichting van Taiwan in 1949 nauw betrokken met het land en probeerden de relatie de afgelopen maanden te verbeteren. Uiteindelijk gaan de spanningen over de vraag wie de dienst uitmaakt in Oost- en Zuidoost-Azië.

Chinese schendingen van het Taiwanese luchtruim kwamen de afgelopen maanden vaker voor, en in de maand april zelfs dagelijks, aldus de SCMP. Dit jaar zou China op 86 van de 102 dagen vliegtuigen het luchtruim ingestuurd hebben. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, stelde zondag dat de VS „zich er serieus voor inzetten dat Taiwan zichzelf kan verdedigen”. „In die context zou het een ernstige vergissing zijn als iemand zou proberen de status quo met geweld te veranderen.”