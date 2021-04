Tactisch steekspel tussen Taghi en kroongetuige Nabil B.

„Het is actie reactie.” Met die woorden vatte Ridouan Taghi afgelopen vrijdagochtend de eerste vier dagen van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak Marengo goed samen. Taghi is, net als kroongetuige Nabil B., assertief en goed van de tongriem gesneden.

De twee dagen elkaar uit, ieder op zoek naar een zwak moment bij de ander. Als Nabil B. aan het begin van een zitting gebaren maakt richting Taghi, reageert die meteen. Het verzoek van de officier van justitie om dat niet te doen negeert Taghi. „Ik reageer op hem”, zegt hij geagiteerd. Tegen de rechtbankvoorzitter die tegen de kemphanen zegt dat iedereen zich moet gedragen, zegt Taghi prompt: „Ik gedraag me ook.”

Het doet soms een beetje denken aan de confrontaties tussen Willem Holleeder en zijn zussen Astrid en Sonja in dezelfde bunker enkele jaren geleden. Alleen is het Amsterdamse accent van de Holleeders nu vervangen door de zingende z-klanken van Taghi en is het theater verplaatst van de horeca in de Amsterdamse Jordaan naar een koffiehuis in het Utrechtse Overvecht.

De moord op Wiersum

Taghi zit de hele dag stilzwijgend naar Nabil B. te staren als zijn advocaat Inez Weski de kroongetuige ondervraagt. Het gaat lang en veel over de kleinste details. Nabil schroomt er niet voor om Weski impliciet te beschuldigen van betrokkenheid bij de moord op zijn advocaat Derk Wiersum in 2019. Dat gebeurt als Weski begint over een fase van het kroongetuigetraject waarbij Nabil B. soms stukjes informatie krijgt van de ondervragers om te construeren wat er in die tijd is gebeurd. „Dat is een goede vraag, mevrouw Weski”, zegt Nabil naar aanleiding van de vraag naar de betekenis van zijn woorden „puzzelen met de recherche”. „Als u die eerder ook zo had gesteld, was het met mijn advocaat niet zo slecht afgelopen.”

Als Weski tegen de rechtbankvoorzitter zegt dat ze geen prijs stelt op dit soort commentaar, krijgt ze geen steun van hem: „De getuige kiest zijn eigen woorden.” Ook als Nabil B. weigert vragen te beantwoorden met een beroep op zijn veiligheid of zijn kroongetuigenovereenkomst met de Nederlandse staat, vindt hij de rechtbank aan zijn zijde. Ondanks de bezwaren van Weski dwingt de rechtbank de kroongetuige geen enkele keer tot het geven antwoorden.

Het tactische steekspel tussen Nabil B. en Ridouan Taghi van de afgelopen weken gaat terug naar januari 2017. Volgens Nabil wilde Taghi hem laten vermoorden nadat in het Utrechtse grote onrust was ontstaan door de dood van Hakim Illi, die door schutters voor iemand anders werd aangezien.

Hakim is een telg van een zeer invloedrijke Utrechtse onderwereldfamilie, mensen die Nabil heel goed kent. Zijn dood kan niet zonder gevolgen blijven: actie, reactie.

Als Hakims familie er achter komt dat Nabil B. de vluchtauto voor de schutters heeft geregeld, moet hij uitleg komen geven. Tegen een oom van Hakim vertelt Nabil B. dat Taghi achter de vergismoord zit. Nabil komt klem te zitten tussen de familie van Hakim aan de ene kant en zijn baas Ridouan Taghi aan de andere kant. Omdat de familie van Hakim ontzag heeft voor Taghi vreest Nabil dat hij zelf zal worden geslachtofferd.

Die vrees wordt bevestigd als Nabil de kwestie bespreekt met Saïd Razzouki, een man uit Utrecht die volgens justitie jarenlang de rechterhand was van Taghi bij cocaïnesmokkel en liquidatieplannen.

Als Saïd Razzouki, die sinds het begin van 2020 in een Colombiaanse cel wacht op zijn uitlevering naar Nederland, na de vergismoord op Hakim bevestigt dat Taghi hem dood wil, kiest Nabil voor de vlucht naar voren. Hij stapt naar de politie. „Ik was verraden en vreesde voor mijn leven.”

Nabil laat zichzelf arresteren zodat hij weer veilig is. „Toen wilde ik verklaren om ze terug te pakken.” Actie reactie. Over een tegenprestatie voor zijn verklaringen heeft Nabil naar eigen zeggen niet nagedacht: „Het ging om mijn veiligheid.”

Nabil B. legt daarna een reeks kluisverklaringen af die alleen openbaar worden als hij zijn handtekening zet onder een deal. Hij wikt maandenlang, niet alleen over zijn veiligheid, maar ook over de vraag of hij naast Taghi ook Saïd Razzouki en diens jongere broer Mo erbij wil lappen. Mo is een generatiegenoot van Nabil. Ze zijn goed bevriend en hebben samen geld verdiend met handel. De twee komen bij elkaar over de vloer bij bruiloften, geboortes en begrafenissen. Via de broers Razzouki leert Nabil B. naar eigen zeggen Taghi kennen.

Moordplan

In de zomer van 2017 concludeert Nabil B. echter dat de broers Razzouki hem dood willen, net als hun baas Taghi. Daarmee roept Nabil een scherpe reactie op van zijn oude vriend Mo Razzouki. Volgens hem doet Nabil zich voor als een grote drugshandelaar, maar is hij in werkelijkheid niks meer dan een oplichter. „U kent hem niet meneer, maar ik wel” zegt Mo Razzouki in een emotioneel verhaal tegen de rechtbankvoorzitter. „Hij is een leugenaar. En door hem vragen te stellen probeer ik dat aan te tonen.”

Impliciet valt uit de woorden van Mo Razzouki af te leiden dat Nabil B. de rol van zichzelf en Mo groter heeft gemaakt om bij justitie een goede deal uit te onderhandelen. Zo stelt Nabil B. dat hij samen met Mo een hele dag heeft staan observeren toen in juni 2016 een rivaal van Taghi werd vermoord. Mo Razzouki ontkent die betrokkenheid en heeft een alibi: hij is die dag twee keer bij de sportschool geweest. Een bewering die overeenkomt met het registratiesysteem van de sportschool.

De vraag is nu wie er op die pas naar binnen is gegaan in de sportschool: Mo Razzouki of iemand anders? Als er onderbouwing komt voor het alibi van Mo Razzouki zal dat tot grote vragen leiden over de betrouwbaarheid van Nabil B. Vragen die verder strekken dan de zaak van Mo Razzouki alleen. Of en hoe dit ogenschijnlijk kleine detail een rol gaat spelen in de grote strafzaak Marengo, zal moeten blijken. Aanstaande vrijdag maakt de rechtbank een eerste belans op en wordt het vervolg van de inhoudelijke behandeling in mei en juni besproken.