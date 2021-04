Paul wilde per se linksaf, verkeersregelaar of niet

Paul (48) rijdt in zijn dienstauto naar huis als op een rotonde een vrouw opduikt die haar armen wijd uiteenspreidt. „Een onduidelijk stopteken”, begint Paul – gemillimeterd haar, donkergroen uniform – tegen de Arnhemse militaire politierechter. „Ze zei dat ik niet rechtdoor kon. Maar ik wilde linksaf, wat volgens mij wel mocht. Mijn zoon zat naast me, hij is ernstig ziek. Hij heeft onderzoeken aan zijn hoofd gehad.” De uitslag daarvan verwacht Paul elk moment. „Mijn telefoon staat aan.”

Rechter Y. van Wezel zegt dat ze later „nog bij de persoonlijke omstandigheden” komt, eerst wil ze terug naar die dag, 1 september 2019. Paul staat terecht voor het opzettelijk aanrijden van een verkeersregelaar – en het doorrijden daarna. „U stond dus stil op de rotonde. Op welk moment bent u gaan rijden?” Paul zegt dat de verkeersregelaar een stap naar achteren deed voor hij gas gaf. „Ik heb haar niet aangeraakt.”

Maar de verkeersregelaar verklaarde later tegen de politie dat Paul met zijn bumper tegen haar knieën reed en „bleef doordrukken”. Ze riep dat hij moest stoppen, blies op haar fluit. Paul heeft dat niet gehoord, zegt hij. Getuigen wel: een collega-verkeersregelaar, en een voorbijganger. Die vertelden dat de verkeersregelaar door Paul aan de kant werd gedrukt.

Paul had beter moeten weten, zegt hij tegen de rechter, maar hij „is iemand die heel slecht tegen onrecht kan. Ik wilde linksaf, waarom mag ik dan niet linksaf?”

De verkeersregelaar zit muisstil aan de andere kant van de rechtszaal. In het dossier staat dat ze na het ongeval twee weken „mank liep”. Het vocht trok weg uit haar knieën, de pijn bleef. Ze is zelfstandige in de kraamzorg, kon maanden niet werken. Ze is alleenstaande moeder en kostwinner. Ze wil een schadevergoeding voor de verloren werkmaanden en voor reis- en zorgkosten. Een orthopeed vertelde haar laatst dat ze niet geopereerd kan worden. Haar fysiotherapeut adviseerde haar holistisch therapievormen, daar wil ze ook een vergoeding voor. „Mevrouw, holistisch?”, vraagt Paul aan de rechter. „Ik weet niet wat dat is.”

Paul praat gecontroleerd, zijn handen onbeweeglijk over elkaar op tafel. Zijn leesbril ligt op zijn baret naast hem. Hij is sinds 1992 bij Defensie in dienst, drie keer op uitzending geweest, hij werkt er in de logistiek. Van zijn drie kinderen wonen er „helaas officieel” nog maar twee bij hem. Zijn jongste puberzoon is zo ziek dat hij bij zijn moeder is ingetrokken. Zo kan Paul blijven werken. „Werk is mijn houvast, mijn hobby.”

Op het moment van de aanrijding was de zoon nog niet ziek, zegt de rechter. „Hij zal het wel al gehad hebben, maar de diagnose was er nog niet”, zegt Paul. „Kanker groeit en op een gegeven moment kom je erachter.”

„Hoe heeft uw leidinggevende gereageerd?”

„Ze zeiden dat ik een domme loempia was.”

Paul zou de volgende dag met de dienstauto naar een cursus gaan, het was niet de bedoeling dat hij er boodschappen mee zou doen. „Binnen de eenheid sta ik niet bekend als iemand die buitensporige dingen doet.” De botsing kwam „via-via” pas na een jaar bij de brigade-jurist terecht, vandaar dat ze nu pas in de rechtbank zitten.

In het dossier las officier van justitie A.J.R. Buisman dat de verkeersregelaar vrijwilligerswerk was gaan doen om haar zelfvertrouwen te hervinden. „En dan wordt ze aangereden.” De officier eist een taakstraf van honderdtwintig uur. Paul steekt zijn vinger onwennig in de lucht, kijkt vragend achterom naar zijn advocaat. Een taakstraf van meer dan veertig uur betekent dat hij zijn ‘verklaring van geen bezwaar’ en dus zijn baan bij Defensie kwijtraakt. „Dat heeft gevolgen voor mijn positie thuis. Sterker nog, dan heb ik geen huis meer.”

De rechter acht alleen mishandeling bewezen. Paul moet zevenhonderd euro schadevergoeding aan de verkeersregelaar betalen. De rest – therapieën, misgelopen inkomsten – kan ze in een „civiele zaak” proberen te verhalen, zegt de rechter tegen haar. En Paul krijgt 39 uur taakstraf, omdat hij „de zorg draagt voor een heel ziek kind.”

Paul grijpt naar zijn telefoon. „Veel sterkte met uw zoon”, zegt de rechter. Tegen de verkeersregelaar: „Veel sterkte met uw herstel. Ik hoop dat het elke dag een beetje beter mag gaan.” Zij antwoordt zacht maar beslist: „Nou ja, we zijn nu drie jaar verder.”

