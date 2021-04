‘Nederland moet in 2030 veel meer duurzame energie maken dan eerder afgesproken’

Nederland zal in 2030 veel meer duurzame elektriciteit moeten produceren dan eerder in het Klimaatakkoord is afgesproken. In een dit weekeinde uitgebracht advies aan de regering stelt de Stuurgroep Extra Opgave dat de vraag naar elektriciteit in de industrie, zowel voor de productie van groene waterstof als voor elektrificatie van industriële processen, aanzienlijk zal toenemen. De stuurgroep heeft in het advies ook de vraag naar elektriciteit voor datacenters meegenomen. Uit eerder onderzoek van NRC bleek al dat voor de bestaande waterstofplannen veel meer duurzame elektriciteit nodig zou zijn.

In het twee jaar geleden aangenomen Klimaatakkoord werd ingeschat dat 84 TWh extra voldoende zou zijn om in 2030 aan de industriële vraag te voldoen. Afgesproken werd om dit jaar opnieuw te kijken of dat nog steeds zo is. De stuurgroep constateert dat er waarschijnlijk nog eens 45 TWh extra nodig is.

In de stuurgroep zitten de voorzitters van de zogeheten uitvoeringstafels elektriciteit en industrie van het Klimaatakkoord, vertegenwoordigers van beide sectoren en de beheerders van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. De stuurgroep werd ingesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het advies zal in de kabinetsformatie ongetwijfeld een grote rol gaan spelen.

De stuurgroep wijst op de noodzaak zo snel mogelijk te beginnen met het opschalen van de plannen want, zo schrijft ze, „doorlooptijden voor de elektrificatieketen zijn lang, de ambities voor 2030 vormen een tussenstap op weg naar 2050”.

Wendbaarheid

Het gaat bovendien om een gecompliceerde operatie, waarbij de vraag vanuit de industrie zoveel mogelijk in de pas moet blijven lopen met het aanbod vanuit de elektriciteitsproducenten. Als dat niet zo is, dreigt de industrie dure investeringen te doen, waarvoor onvoldoende elektriciteit beschikbaar is, of dreigen elektriciteitsmaatschappijen stroom op te wekken die ze niet kwijt kunnen.

Daarom vindt de stuurgroep dat het overheidsbeleid moet worden aangepast. Tot nu toe was het beleid gericht op het stimuleren van het aanbod aan duurzame energie, via subsidiëring en een toenemende prijs op de uitstoot van broeikasgassen. In plaats daarvan zou naar de keten als geheel moeten worden gekeken. Concreet betekent dat: niet alleen een begin maken met 45 TWh extra aan duurzame elektriciteit in 2030, maar tegelijkertijd stimuleren dat de vraag naar elektriciteit door de industrie tot 2030 met bijna dzelfde hoeveelheid toeneemt (42 TWh).

Op dit moment is het voor de industrie niet aantrekkelijk om het productieproces te elektrificeren – het vraagt grote investeringen met een lange en vaak onzekere terugverdientijd. De veranderingen vragen bovendien meer wendbaarheid van alle partijen: kunnen industriële processen flexibeler worden, zodat ze bij een tijdelijk gebrek aan elektriciteit gemakkelijk op een laag pitje kunnen worden gezet? Kunnen datacenters hun rekenkracht af en toe verplaatsen naar een center dat wel over voldoende stroom beschikt?

De verwachting is dat het ook met een goede samenwerking af en toe mis zal gaan. De stuurgroep vindt dat acceptabel vanuit de maatschappelijke waarde van het grotere doel dat hiermee wordt gediend, namelijk de transitie naar klimaatneutraliteit in 2050. In ieder geval moet worden voorkomen dat partijen uit onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen op elkaar gaan zitten wachten.