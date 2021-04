Minnesota: onlusten na opnieuw dood zwarte man door toedoen politie

In de Amerikaanse staat Minnesota sloeg zondag de vlam in de pan, nadat bekend was geworden dat een zwarte man was doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde uitgerekend in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis, niet ver van de plek waar vorig jaar George Floyd om het leven kwam nadat bij een arrestatie een agent zijn knie in diens nek drukte. Floyds dood leidde in de Verenigde Staten en wereldwijd tot grote protesten tegen politiegeweld en racisme.