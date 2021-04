Microsoft koopt Nuance, pionier in spraakherkenning

Softwaregigant Microsoft neemt Nuance over, een bedrijf dat spraakherkenningstechnologie ontwikkelt voor onder meer de medische sector en aan de wieg stond van Apples assistent Siri. Dat maakte Microsoft maandag bekend.

Het totale overnamebedrag, inclusief schuld, komt op 19,7 miljard dollar – omgerekend 16,5 miljard euro. Als de overname doorgaat, is dat de grootste overname sinds de aankoop van LinkedIn. Microsoft betaalde in 2016 26,2 miljard dollar voor het sociale netwerk.

Microsoft heeft, net als andere techbedrijven, zijn zinnen gezet op de medische sector en het digitaliseren van de zorg. Google doet zelf medisch onderzoek, Amazon ontpopt zich tot online apotheker en zorgverzekeraar, maar Microsoft wil een neutrale toeleverancier van ‘intelligente’ cloudtoepassingen zijn en niet concurreren met medische instanties. „Als je meerdere bedrijfstakken hebt, zaait dat verwarring”, zei topman Satya Nadella in een eerder gesprek met NRC.

De overname van Nuance past in die strategie. Nuance is gevestigd in Burlington, Massachussetts. Vergeleken met Microsoft (omzet in 2020: 143 miljard dollar, 163.000 werknemers) is Nuance klein: een omzet van 1,5 miljard dollar en zo’n 7.000 werknemers. Een groot deel van hen werkt in India aan het verbeteren van geautomatiseerde transcripties. In 2020 was Nuance voor het eerst in jaren niet verlieslijdend.

Microsoft betaalt 56 dollar per aandeel, een premie van 23 procent op de laatste koers. De twee bedrijven werken sinds 2019 samen om spraakherkenning voor medische toepassingen aan te bieden via Azure, Microsofts cloudsoftware. Ook loopt er een gezamenlijk project om via vergaderappTeams virtuele doktersbezoeken af te leggen.

Grammatica en context

Spraakherkenningssoftware analyseert niet alleen woorden maar ook grammatica en context. Dat maakt de algoritmes trefzekerder bij het herkennen van de juiste betekenis. NRC sprak in 2012 de toenmalig technisch directeur van Nuance, Vlad Sejnoha. Hij noemde spraakherkenning destijds ‘de derde revolutie’. „Eerst bedienden we computers met code, daarna in een visuele omgeving met muis en keyboard. Met je stem kun je taken uitvoeren zonder op toetsen te drukken of vensters aan te klikken.”

Maar de spraakrevolutie in consumententoepassingen blijft achterwege. Digitale assistenten in smart speakers blijken niet erg betrouwbaar omdat ze vragen moeten beantwoorden over een onbeperkt aantal onderwerpen. Dat vergt een oneindig grote woordenschat en – ook een uitdaging - spontane conversatie met mensen. In de praktijk worden de meeste smart speakers gebruikt voor simpele taken, zoals bediening van de lampen of het opzetten van muziek, en niet bijvoorbeeld meer complexe taken zoals het kopen van producten.

In afgebakende domeinen als de medische wereld, met veel terugkerend jargon, is spraakherkenning veel betrouwbaarder. Ook de toegevoegde waarde is tastbaarder. Als gesprekken en consulten in een keer trefzeker kunnen worden vastgelegd in documenten, bespaart dat medische professionals tijd. Bovendien is het zo, zoals een reclamefilmpje van Nuance het uitlegt, prettiger voor de patiënt als een arts gedurende het consult niet de hele tijd hoeft te typen en alleen „hmm… hmm” zegt.

Technologie van Philips

De technologie van Nuance is deels ontwikkeld door Philips. Dat verkocht in 2008 zijn spraakherkenningstechnologie PSRS. Philips Speech Recognition Systems, ontwikkeld in Oostenrijk, werd in de medische en juridische sector vaak gebruikt om documenten te creëren van geluidsopnames. Nuance heeft, twaalf jaar na de overname, nog altijd een vestiging in Wenen.

Nuance ontwikkelt ook chatbots en digitale assistenten die gebruikt worden voor helpdesks en klantenservices. De technologie heeft wel iets weg van Cortana, de digitale assistent die Microsoft zelf ontwikkelde als alternatief voor Google Assistent, Amazons Alexa en Apples Siri. Nuance legde zelf het fundament voor Siri. Cortana verdween uit slimme luidsprekers en is nu te gebruiken in besturingssysteem Windows en kantoorsoftware Office.

Andere takken waar Nuance actief is: biometrische beveiliging met je stem. Klanten van een bank in Australië hebben nu als optie om hun ’stemafdruk’ achter te laten als extra verificatiestap. Dat moet de kans op fraude verkleinen.

Microsoft is ook bezig met de aankoop van chatdienst Discord, populair bij gamers. Daarbij zou een bedrag van 10 miljard dollar gemoeid zijn. Het zou een aanvulling zijn op de Xbox-divisie.

Microsoft deed vorig jaar ook een poging om het Amerikaanse gedeelte van sociaal netwerk TikTok over te nemen, naar aanleiding van een mogelijk verbod door de toenmalige regering-Trump. De gedwongen opsplitsing van TikTok is gestrand.