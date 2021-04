Masters-winnaar Matsuyama gedijt bij rust, maar kan nooit meer ongestoord over straat

Toen Hideki Matsuyama zondagavond op Augusta National Golf Club het mythische groene jasje om de schouders kreeg gehangen van voorganger Dustin Johnson, als winnaar van ’s werelds bekendste golftoernooi, besefte hij één ding: het is voorgoed gedaan met de rust. In het geboorteland van deze rijzende ster was de van nature verlegen golfer al een sportheld sinds hij in 2017 even nummer twee van de wereldranglijst was, nog geen 26 jaar oud. Nu hij als eerste Japanner in de lange geschiedenis van het golf een major op zijn naam heeft staan, de Masters nog wel, kan hij nooit meer ongestoord over straat in Japan.

Dat het land na alle ellende van de afgelopen twaalf maanden snakte naar wat positief sportnieuws is een understatement. De zegetocht van Matsuyama langs de sprookjesachtige greens van Augusta is een opsteker van jewelste, drie maanden voordat het zo geplaagde olympische avontuur van Tokio daadwerkelijk begint – onder voorbehoud, natuurlijk. Voormalig winnaar Nick Faldo opperde zondagavond dat Matsuyama na zijn zege in de 85ste editie van de Masters dé aangewezen sporter is om bij de openingsceremonie op 23 juli het olympisch vuur te ontsteken. Hideki Matsuyama zou vereerd zijn, zei hij. Mits hij gevraagd zou worden, natuurlijk.

In de Verenigde Staten zelf komt de overwinning van Matsuyama op een delicaat moment; de afgelopen maanden zijn Amerikaanse Aziaten op tal van plaatsen doelwit van discriminatie en raciaal geweld. Dieptepunt vormden de schietpartijen in verschillende massagesalons in en rond Atlanta, waarbij vorige maand onder anderen zes Aziatische vrouwen werden omgebracht door een schutter. Golfmekka Augusta ligt tweehonderd kilometer verderop in dezelfde deelstaat, Georgia.

Schuw en bescheiden

Hideki Matsuyama, 29 jaar, is er de man niet naar zich uit te laten over politiek. Over anderen. Of over zichzelf. Zelfs toen hij eenmaal zijn groene jasje droeg, moest hij worden aangespoord er triomfantelijk bij te kijken. Als een blije winnaar. Niet voor niets is de meest aangehaalde anekdote over hem dezer dagen dat hij vier jaar geleden bij een toernooi op Long Island de Amerikaanse golfpers verraste met de mededeling dat hij vader was geworden. Niemand van de aanwezige journalisten wist zelfs maar dat Matsuyama überhaupt getrouwd was. „Omdat niemand mij daar ooit naar gevraagd heeft”, was zijn nuchtere verklaring.

Dat er weinig bekend is over zijn privéleven is een gevolg van zijn bescheidenheid, maar het komt ook door zijn beperkte vermogen om te communiceren in het Engels. Wat er in de loop van de jaren in de westerse – vooral Amerikaanse – media bekend werd over het leven van de schuwe Japanner, was meestal doorgesijpeld via Bob Turner, een Amerikaan van tegen de 70 die al jaren fungeert als Matsuyama’s tolk en manager. Hij wijkt zelden van diens zijde en was ook op Augusta de oren en de mond van zijn Japanse pupil.

Turner vertrok begin jaren zeventig als mormoons zendeling naar Sapporo in het noorden van Japan, verbleef tien jaar in het land en trouwde met een Japanse. Als bijverdienste trad hij in die periode wel eens op als tolk voor golfsterren als Tiger Woods of Seve Ballesteros, als zij op Japanse bodem speelden. Sinds zijn terugkeer in de Verenigde Staten maakt hij Japanse golfprofessionals wegwijs op de Amerikaanse PGA Tour.

De Engelse taal mag voor Matsuyama nog steeds een barrière vormen, zijn spel bracht hem al op jonge leeftijd naar de wereldtop. Er zijn weinig golfers die al vóór hun dertigste verjaardag tien keer hebben meegedaan aan de Masters. In het golfgekke Japan, land met bijna drieduizend golfbanen, wordt al jaren reikhalzend uitgekeken naar de verrichtingen van het wonderkind op de golfbaan, en vooral naar het moment dat Matsuyama zijn talenten tot volle ontplooiing brengt.

Legertje Japanse journalisten

Zoals bij zoveel golfsterren begon ook de carrière van Hideki Matsuyama bij zijn vader, zelf een verdienstelijk amateurgolfer, toen die zijn pas vierjarige zoon meenam naar de golfbaan. Als amateur won hij zowel binnen als buiten Japan talloze wedstrijden, waaronder het Aziatische amateurkampioenschap. En dat hij op Augusta goed uit de voeten kon bleek bij zijn Mastersdebuut in 2011, waar hij als enige amateur de cut haalde. In 2013 werd hij professional.

Hoewel hij toernooien won op de Amerikaanse Tour en op de Japanse, kwam zijn grote doorbraak in 2017, toen hij op de US Open als tweede eindigde, achter de Amerikaan Brooks Koepka. Sindsdien werd Matsuyama week in week uit achtervolgd door een legertje van Japanse golfjournalisten, dat geen stap van zijn loopbaan wilde missen. Japan wilde alles van hem weten.

Matsuyama belandde zondag op de achttiende hole nog in een bunker, maar de eindzege kwam niet meer in gevaar Foto Mike Ehrmann/Getty Images/AFP

Dat die overdaad aan aandacht de reden is voor zijn terugval van de laatste jaren lijkt aannemelijk. Matsuyama zelf bevestigt dat hij beter gedijt in de relatieve rust die rond hem heerst sinds de uitbraak van de coronapandemie, ruim een jaar geleden. Veel Japanse journalisten waren gedwongen fysiek afstand te nemen van hun golfende levensproject, hoewel er nog steeds, na elk rondje dat hij de afgelopen maanden volbracht, altijd wel een Japanse journalist was die hem opwachtte en hem het hemd van het lijf vroeg. „Het is niet mijn favoriete bezigheid, om vragen te beantwoorden”, zei Matsuyama afgelopen weekend via zijn tolk tegen Golf.com op Augusta. „Met minder media om me heen is het veel minder stressvol geweest voor mij.”

Feit is dat er vóór zijn glorieuze zege op Augusta maar liefst 93 toernooien voorbij waren gegaan zonder eindoverwinning. Zijn laatste was de WGC-Bridgestone Invitational van 2017 geweest.

Bron van trots en moed

In Japan werd maandag gelukzalig gereageerd op de mooiste golfprijs tot nu toe voor het land. Premier Yoshihide Suga noemde de overwinning een „ongelooflijk resultaat” en een bron van trots en moed voor de Japanse bevolking, die gebukt gaat onder de gevolgen van de coronapandemie.

De golfer zelf bleef zondagavond liever de bescheiden sportman die hij van nature is. Ook al is hij de eerste Japanse winnaar van een major bij de mannen, dat maakt hem nog niet de grootste, zei hij tegen de internationale media. Matsuyama hoopt vooral dat zijn prestatie op Augusta jonge Japanse sporters inspireert. „Tot nu toe hadden we geen major-winnaar in Japan. Misschien dachten veel jonge golfers dat dat onmogelijk was. Ik hoop dat dit een voorbeeld stelt voor anderen, dat het mogelijk is als ze er helemaal voor gaan. Dan kunnen zij het ook.”