Leve de buitenstaander

Het was zo’n zin die een weekend lang bij me nagalmde nadat ik hem las: „Er is geen morele ondergrens”. Dat stelde Talitha Muusse afgelopen weekend in NRC over Op1, het programma dat zij tot voor kort presenteerde. Ze vertelde verbaasd dat ze „ergens moest werken zonder de visie van de werkgever te weten”. Dat was haar nog nooit overkomen.

Dat er toch zoiets als een visie bij haar omroep bestond, ontdekte ze in de aanloop naar wat voorlopig haar laatste uitzending zou moeten zijn, zondag 3 april.

Geraakt door alle verwikkelingen inzake de formatie en het vermeende ‘geheugenverlies’, had Muusse op Twitter aangekondigd op het Plein in Den Haag een ‘volksberaad’ te willen organiseren om het over dit alles te hebben. Omroep KRO-NCRV vond dit van teveel betrokkenheid getuigen en vroeg haar – opnieuw, aldus Muusse zelf - om zich tijdens de laatste uitzending niet met de politieke thema’s te bemoeien. Ze besloot vervolgens maar helemaal niet te komen. „Ik ga toch niet een kwartier lang zwijgen”, was haar verklaring.

De kwestie laat treffend het verschil zien tussen hoe buitenstaanders de media zien en hoe er binnen de mediawereld zelf tegen het journalistieke metier wordt aangekeken. Buitenstaanders, zoals ook Muusse zelf, hebben vaak hooggestemde verwachtingen over journalisten die de hele dag koortsachtig overleggen over wie ze een podium geven en op welke gronden ze daartoe besluiten. „Je bent toch de toegangspoort tot 1 miljoen kiezers”, zei Muusse daarover.

Insiders weten: de poortwachtersrol van de nationale talkshowtafels valt erg mee

Insiders weten: dat valt erg mee. Wie wel of niet aanschuift aan de nationale talkshowtafels is eerder een kwestie van beschikbaarheid en opportunisme dan van iets hoogdravends als moraal of zoiets snoods als strategie.

Wie meent dat dit wat al te zwaar aangezet is moet zeker de zesdelige podcastserie De Deventer Mediazaak beluisteren, van Annegriet Wiersma. Niet eerder kreeg het publiek zó’n verhelderende blik in de machinekamer van de media voorgeschoteld, waarin je journalisten keer op keer ziet zwichten voor de ‘verleiding van het verhaal’ over de Boekhouder die onterecht veroordeeld zou zijn voor de moord op de Weduwe, de Klusjesman die het mogelijk wél gedaan had en de Opiniepeiler die met een niet aflatende ijver voor de onschuld van die eerste bleef pleiten. Zelfs nadat ook nieuw bewijs in deze zaak telkens opnieuw in de richting van de veroordeelde bleef wijzen.

Na het beluisteren van dit indringende podcastepos kun je niet anders concluderen dan dat het nog eens uitnodigen van Maurice de Hond, de opiniepeiler in kwestie, toch wel de morele ondergrens zou moeten zijn voor onze talkshows. Iemand die met zijn gedram zelfs wist af te dwingen dat het graf van de Weduwe geopend werd – en daar opnieuw een waar mediaspektakel van wist te maken – heeft zijn recht op een plekje in de vaderlandse rolodox toch wel verspeeld.

Maar nee, Maurice de Hond zal zonder twijfel opnieuw opduiken, met weer een nieuwe theorette die te verleidelijk is om te laten liggen. Het is te hopen dat er tegen die tijd een nieuwe buitenstaander tot Hilversum is doorgedrongen om, zoals Muusse, de ongemakkelijke vraag op te werpen of er geen ondergrens zou moeten zijn.

Want een beroepsgroep die van nature de ultieme buitenstaander is, zou het belang van buitenstaanders toch moeten onderschrijven.