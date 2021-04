It Takes Two to co-op

Weinig is prettiger dan het moment dat je een puzzel opeens snapt – behalve die ervaring delen met iemand samen. De co-opgame It Takes Two is een aaneenschakeling van dat soort ‘oh, zó zit dat’-momenten, besprenkeld met kleine competitieve spelletjes voor twee en soepele hommages aan de bekende en geliefde gamegenres. Zo had het level waarin je met geheven zwaard door een Diablo-achtige kerker loopt een op zichzelf staand spel kunnen zijn.

Samen met een partner speel je als de hoofdrolspelers Cody en May, een stel dat afkoerst op een vechtscheiding. Hun jonge dochter, Rose, verdraagt het gekibbel niet langer en vraagt hulp aan een sprekend zelfhulpboek. Die krijgt ze: Cody en May worden wakker als poppen in een wereld die te groot voor ze is - met als enige gids het zelfhulpboek, een stereotiep Italiaanse romanticus die hen ongevraagd relatietherapie voorschotelt.

Het verhaal is charmant verbeeld en valt te zien als klassieke romcom, op een enkele scène na die te wreed voelt voor dit verder schattige spel. De vormgeving is overrompelend en maakt goed gebruik van het perspectief. Zo slinger je van tak naar tak op een gigantische boom, dan weer struin je door een gigantisch blokkenkasteel.

Weinig co-opgames hebben zoveel te bieden als It Takes Two. Wie de juiste ‘danspartner’ kiest, verveelt zich geen moment. De balans tussen hersenkrakers, humor en een snufje competitie valt precies goed uit.

Lees ook: Samen ‘boeren’ vanaf de bank verbindt