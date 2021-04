Israël saboteert prille toenadering Iran en VS

Bijna niemand twijfelt eraan dat de Israëlische Mossad achter de explosie van zondag zit die het grote Iraanse ondergrondse nucleaire complex mogelijk voor maanden heeft lamgelegd. Weliswaar heeft de regering van premier Netanyahu dit niet officieel bevestigd maar ook inlichtingenfunctionarissen in de Verenigde Staten wezen met de vinger naar Israël en zeiden tegen The New Tork Times te hebben vernomen dat de schade door de ontploffing groot is. Iran heeft wraak gezworen voor dit „nucleaire terrorisme”.

Israël heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het geen vertrouwen heeft in internationale verdragen als dat van 2015, waarbij Iran beloofde zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor opheffing van economische sancties door de VS en andere landen. Netanyahu meent juist dat Iran het beste met harde hand, zo nodig met militaire actie, kan worden gedwongen zijn nucleaire programma te kortwieken of zelfs helemaal op te geven. Volgens de Israëliërs aast Iran uiteindelijk op een eigen kernwapen, al ontkennen de Iraniërs zelf dit al jaren ten stelligste.

Het besluit van de toenmalige president Trump in 2018 om zich eenzijdig uit het verdrag terug te trekken en nieuwe sancties aan Iran op te leggen, juichte Israël dan ook van harte toe. Dat Iran in reactie hierop de verrijking van uranium hervatte, nam het op de koop toe. Tot ongenoegen van Israël probeert Trumps opvolger Joe Biden het nucleaire pact met Iran nu nieuw leven in te blazen. Sinds vorige week lopen daarover in Wenen de eerste verkennende besprekingen.

Bewust torpedeerden de Israëliërs dit prille Weense overleg met de explosie in Natanz van zondag. Het is niet voor het eerst dat ze zoiets doen. Vorige week werd een Iraans schip voor de kust van Jemen, dat naar verluidt toebehoorde aan de Revolutionaire Garde, door een kleefmijn ernstig beschadigd. Ook die actie werd aan Israëlische commando’s toegeschreven. Ingrijpender nog was al meteen na Bidens verkiezingszege de liquidatie van Irans meest vooraanstaande atoomgeleerde, Mohsen Fakhrizadeh, bij een met militaire precisie geplande aanslag ten oosten van Teheran. Afgelopen zomer werd bovendien al een hal voor de constructie van turbines in de as gelegd. Ook daarbij werd sabotage door Israëlische agenten vermoed.

Pikant is dat de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zondag in Israël op bezoek was voor overleg met Netanyahu en minister van Defensie Benny Gantz. Beide zijden lieten in het midden of ze de explosie in Natanz met elkaar hadden besproken en of de VS zelfs vooraf op de hoogte waren van de Israëlische operatie in Iran. Wel beloofde Austin via Twitter zich in te zullen zetten voor „nauwe consultaties inzake bedreigingen van de kant van Iran en om de veiligheid van Israël te versterken”.

Amerikaanse officiële woordvoerders weigerden verder elk commentaar op ‘Natanz’ omdat dat volgens hen slechts voeding zou geven aan speculatie.

Succesvolle sabotage?

Voor Iran roept dit echter de lastige vraag op of het nog zin heeft verder te praten in Wenen met de VS, wanneer Amerika’s nauwe bondgenoot Israël intussen, ogenschijnlijk zonder de geringste kritiek uit Washington, zijn gang kan gaan met operaties tegen Iran. Hoe serieus is Biden, wanneer hij zegt het nucleaire pact van 2015 in ere te willen herstellen? Zal hij Israël op de vingers tikken of niet? De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei te vrezen dat het incident in Natanz het Weense beraad kan bemoeilijken.

Van zijn kant zette Netanyahu na het gesprek met Austin nog eens zijn compromisloze standpunt uiteen: „Mijn beleid als premier van Israël is helder: ik zal Iran nooit toestaan het nucleaire vermogen te verkrijgen om zijn genocidaire doelstelling uit te voeren om Israël te elimineren.” Iran weigert nog altijd het bestaansrecht van Israël te aanvaarden.

Iraanse functionarissen ontkenden maandag dat de productie van verrijkt uranium in Natanz voor langere tijd ontregeld was. Wel maakten ze duidelijk dat Iran dit niet zomaar zal laten passeren. „De zionisten [Israël] willen wraak nemen vanwege onze vooruitgang bij het opgeheven krijgen van de sancties”, zei minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif. „Ze hebben in het openbaar gezegd dat ze ons dit niet toestaan, maar we zullen ons wreken op de zionisten.”

Betekent dit dat Israël de ontluikende toenadering tussen de VS en Iran in Wenen al in een vroeg stadium met succes de nek heeft omgedraaid? Dat is de vraag. Europese diplomaten menen dat zowel de VS als Iran het nog steeds in hun belang achten om aan te sturen op een hervatting van het nucleaire akkoord van 2015. Ook Austin wil doorpraten. Maar gemakkelijker is hun overleg door de Israëlische sabotage zeker niet geworden.