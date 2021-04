Iran beschuldigt Israël van ‘sabotage’ in verrijkingscomplex Natanz

De technische problemen die zich zondag voordeden bij een Iraans nucleair verrijkingscomplex werden volgens de regering in Teheran veroorzaakt door ‘sabotage’. De Iraanse regering beschuldigt Israël ervan daarachter te zitten, melden internationale persbureaus. In een verklaring die werd voorgelezen op de staatszender, noemt een woordvoerder het incident zelfs „nucleair terrorisme”.

De locatie Natanz had zondag te maken met een stroomstoring, waardoor verrijkingscentrifuges stil kwamen te liggen. In eerste instantie lieten autoriteiten weten dat bij het incident geen gewonden waren gevallen of lekken waren voorgekomen. In de latere verklaring stelde Ali Akbar Salehi, die aan het hoofd staat van het Iraanse agentschap voor atoomenergie, dat zich wel degelijk ongelukken hadden kunnen voordoen: „De Islamistische Republiek veroordeelt deze verachtelijke actie (…) Iran behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen tegen de dader.” Die dader is volgens de Iraanse autoriteiten „natuurlijk” Israël, zo citeert persbureau AFP.

Volgens persbureau Reuters, dat Israëlische media citeert, was het stilleggen van het complex het resultaat van een cyberaanval van de Israëlische geheime dienst. Ook The New York Times schrijft op basis van bronnen over sabotage vanuit Israël - bovendien zou zich een explosie hebben voorgedaan bij het complex. Vanuit Israël is nog geen officiële reactie op de Iraanse beschuldiging gekomen.

Ontwikkeling van kernwapen

Natanz is een ondergronds nucleair complex, dat eerder doelwit was van aanvallen. De Verenigde Staten en Israël lieten er eerder het pc-virus Stuxnet op los. Dit weekend maakte Iran bekend dat daar geavanceerde centrifuges zouden worden aangesloten, waarmee de verrijking van uranium kan worden versneld. Daarmee zouden in het atoomprogramma de voorwaarden die in 2015 in een internationaal akkoord werden vastgelegd - over de hoeveelheid nucleair materiaal en de mate van verrijking - worden verbroken. Het verdrag moest de ontwikkeling van een kernwapen voorkomen, in ruil voor het opheffen van economische sancties. Iran neemt al enkele jaren, sinds de unilaterale terugtrekking van de VS in 2018 uit dat akkoord, stappen waarmee het de afspraken schendt.

Juist in de afgelopen weken werd tussen verschillende landen weer gesproken over hernieuwing van een akkoord met Iran. Dat is tegen de zin van Israël: premier Benjamin Netanyahu waarschuwde vorige week publiekelijk tegen het hervatten van dergelijke diplomatie. Volgens hem zal Israël geen partij zijn in een nucleair akkoord met Iran.