Hoe Londen lockdownbevrijdingsdag vierde

De langverwachte lockdown-bevrijdingsdag begon maandag in Engeland met een koude douche. Het was koud en nat met alleen hier en daar een waterig zonnetje. Op terrasjes rond station Kings Cross in Londen volhardden rond negen uur ’s ochtends plukjes mannen desondanks met een pint - soms om de ontbijtklassieker witte-bonen-in-tomatensaus mee weg te spoelen.

Na maanden gingen in Engeland de terrassen van restaurants en pubs weer open, evenals niet-essentiële winkels, kappers en nagelsalons. Vanaf 17 mei gaat volgens het stappenplan van de regering de horeca echt van het slot. De ondernemers hadden zich dagen op dit moment voorbereid. Nu was de vraag: komt de klant ook?

Winterjas

Het bevrijdingsfeest kwam aarzelend op gang. Bij coffeeshops en Italiaanse restaurantjes in de wijk Clerkenwell, ten zuiden van het station, stonden de stoeltjes rond het middag uur eenzaam in het gelid. Geen weer voor antipasti. Op het terras van een koffieketen zaten twee vrouwen te roken, de winterjas tot de kin dichtgeknoopt.

De eigenaar van een kapsalon aan Grays Inn Road knipte de neonverlichting boven zijn ouderwetse rode kappersstoel aan en sprong meteen naar buiten om een voorbijganger tot een bezoek te overreden – ze waren het er snel over eens dat de passant er nog te fris uit zag voor kappersbezoek. Even zuidelijker stonden bij een concurrent drie mannen geduldig voor de deur op hun beurt te wachten.

Premier Boris Johnson zei vorige week, toen hij de versoepeling van de maatregelen bekendmaakte, dat hij zelf zeker ook een pint aan de lippen zou zetten. Uit eerbetoon aan de overleden Prins Philip geldt evenwel een week van nationale rouw en zag Johnson van pub-bezoek af.

Geld om uit te geven

Britse burgers hebben de afgelopen maanden noodgedwongen een enorme oorlogskas aangelegd. De extra besparingen worden geschat 180 miljard pond, meldde de Financial Times. Dat is 10 procent van het Britse bruto binnenlands product. Vooruitlopend op de commerciële bevrijdingsdag registreerden banken bovendien een snelle toename van cash-opnames bij geldautomaten.

Lange rijen voor bekende warenhuisketens wekten de suggestie dat in elk geval een deel van Britse consumenten zich opmaakt voor een inhaalslag. Bij fastfashionketen Primark in Birmingham stonden maandagochtend om zeven uur al honderden mensen te wachten, in de Londense winkelstraat Oxford Street vormde zich op dat moment al een lange rij voor de winkel van Nike. Om de verhoopte stormloop op te vangen zijn openingstijden verruimd. Toen de zon aan het eind van de middag terrein won, werd het ook op de terrasjes in Clerkenwell gezelliger.