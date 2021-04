Het Forensisch Instituut kan steeds meer, maar gaat steeds minder doen

Wat is het nieuws? Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ziet een forse toename van het aantal zelfgemaakte zware explosieven door criminelen. Vorig jaar werden bij het NFI door de politie en het Openbaar Ministerie 31 dergelijke zaken aangedragen, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2019.

door criminelen. Vorig jaar werden bij het NFI door de politie en het Openbaar Ministerie 31 dergelijke zaken aangedragen, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2019. Directeur Marc Elsensohn spreekt van een „schrikbarende toename”. Die past volgens hem in de opmars van zware misdaad en ondermijning .

. Het NFI meldt verder dat het, vanwege financiële tekorten veroorzaakt door vervanging van verouderde apparatuur en ict, de komende jaren minder onderzoeken doet voor het OM en de politie.

‘Twee jaar geleden konden we het dna van een eeneiige tweeling nog niet uit elkaar houden. Als ze allebei zeiden dat ze het niet gedaan hadden, konden we niemand vervolgen. We steken veel tijd in onderzoek, dus nu kan het wel”, vertelt voormalig onderzeebootcommandant Marc Elsensohn, sinds juni 2020 directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

„Straks kunnen we met de technologie die we ontwikkelen nóg dieper in het dna kijken. Als een dna-profiel geen match oplevert met een van de circa 340.000 personen in de landelijke databank voor strafzaken, kunnen we de politie bijvoorbeeld wel laten weten dat ze op zoek zijn naar een blonde Europese man, in de dertig, die vroeg kalend is en heeft gerookt.”

Maar Elsensohn heeft voor de opsporing ook minder positief nieuws: het NFI gaat de komende jaren veel minder onderzoeken doen.

En dat zal gemerkt worden. Of het nu een liquidatie, babymishandeling, aangespoeld lijk, plofkraak, ontmanteld drugslab of versleuteld crimineel communicatienetwerk is: grote kans dat het NFI door het Openbaar Ministerie of de politie wordt ingeschakeld om de zaak te helpen oplossen.

Vorig jaar onderzocht het NFI met zijn 557 werknemers honderden wapens, deed het duizenden toxicologische en medische onderzoeken, en vergeleek het tienduizenden dna-profielen. Vanwege financiële tekorten gaat dat aantal vanaf dit jaar aanzienlijk omlaag, blijkt uit het NFI-jaarbericht dat dinsdag verschijnt.

In het jaarbericht komt een miljoenentekort bij het NFI naar voren. Hoe komt dat?

„Wij moeten fors meer gaan investeren in ict. De laatste jaren is het NFI enkel gericht geweest op het helpen oplossen van zo veel mogelijk misdaden, desnoods door extra externen in te huren. Daardoor zitten we nu met dermate verouderde ict dat het niet meer verantwoord is. Ons belangrijkste systeem Promis, waarin we alle rapporten opslaan, stamt uit 2003. Het wordt onbetrouwbaar en slecht te beveiligen. We moeten het iedere keer repareren omdat het steeds storingsgevoeliger wordt. Dit geldt ook voor de laboratoriumapparatuur, die raakt verouderd. Je kan een microscoop best een of twee jaar langer gebruiken dan gepland, maar op een bepaald moment is de technologie zo oud is dat er geen chips meer voor gemaakt worden en de monteur er geen verstand meer van heeft. Er is een grens bereikt, eigenlijk een tijd geleden al.”

Het NFI is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat keert jaarlijks een vast bedrag uit – zo’n 75 miljoen euro – waarmee het NFI alles moet bekostigen. Volgens Elsensohn komt het NFI jaarlijks miljoenen tekort, dat oploopt tot zo’n 3,6 miljoen euro in 2025. Dat gat dicht hij door vacatures niet te vervullen. Het eigen vermogen van 2 miljoen euro is gebruikt om het tekort over 2020 te dichten.

Komt de opsporing hierdoor in het geding?

„Het OM, de politie en rechtspraak moeten nog meer prioriteiten gaan stellen. Dat verhoudt zich heel slecht tot de aanpak van de georganiseerde misdaad en ondermijning. Wij moeten vijf procent van ons budget korten. Het aantal zaken dat we minder kunnen doen is een aanzienlijk hoger percentage, omdat onze vaste lasten zoals de huur onveranderd blijven.

„Onze werknemers vinden dit verschrikkelijk. Die willen zo veel mogelijk zaken oplossen. In 2015 hebben ze een bezuinigingsronde meegemaakt waarbij de afdeling handschriftenanalyse is opgedoekt. Dat heeft tot heel veel onbegrip en een slechte sfeer op de werkvloer geleid.

„Wij hebben 36 deskundigheidsgebieden en die zijn allemaal belangrijk voor de opsporing. Neem glas. Het glas van iedere ruit is anders en dat gegeven helpt heel erg bij het vervolgen van plofkraken. In de jas van een dader blijven vaak minuscule stukjes glas achter die je met het blote oog niet kan zien. Ons glasonderzoeksteam kan aan de hand daarvan aangeven hoe goed het glas op die jas overeenkomt met de ruit die barstte tijdens de plofkraak.”

De bestrijding van de zware misdaad leunt flink op het kraken van de versleutelde telecomdiensten als Ennetcom, EncroChat en Sky waarmee criminelen communiceren. Wat is de rol van het NFI daarin?

„Het High Tech Crime Team van de politie kan veel zelf. Wij ontvangen specifieke vragen als de politie bepaalde dingen niet kan, bijvoorbeeld toegang krijgen tot bepaalde versleutelde data. Bij EncroChat hebben wij een belangrijke rol gespeeld.

Wij hebben ook een zoekmachine gebouwd waarmee gigantische databestanden, zoals die van de servers van EncroChat, doorzoekbaar gemaakt worden. En als een telefoon in brand is gestoken of in de sloot is gegooid, kunnen wij daar vaak nog informatie afhalen.”

Welke trends ziet het NFI in de Nederlandse misdaad?

„Naast digitale criminaliteit neemt de vraag naar onderzoeken van explosieven sterk toe. Het aantal plofkraken neemt sinds corona weliswaar iets af, maar het aantal zelfgeknutselde bommen neemt schrikbarend toe en is in een jaar verdrievoudigd. Die explosieven worden vooral door de georganiseerde misdaad gebruikt voor bedreigingen, afrekeningen en aanslagen in het criminele circuit. Criminelen maken zelf explosieven, maar er komt ook smeriger spul binnen uit instabiele staten. Wij kunnen dat traceren tot bijvoorbeeld de fabriek in Syrië waar het is gemaakt. Dat helpt om de aanvoerlijnen op te rollen. Die vraag naar onderzoek naar explosieven kunnen we bijvoorbeeld niet aan.”