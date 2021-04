Het Britse Gibraltar treedt juist toe tot Europa

Nergens in Europa is het verschil tussen twee grensplaatsen zo groot als bij La Línea de Concepción en Gibraltar. Spaanse en Gibraltarese douaniers bewaken de plek waar een van de armste dorpjes van Zuid-Europa overgaat in een welvarende stadstaat die zich tot het Britse overzeese territorium mag rekenen.

Hoewel sommigen vreesden dat de Brexit de situatie verder op scherp zou zetten, lijkt het omgekeerde te gebeuren. Als alles volgens plan verloopt, zal de landgrens voor het eerst sinds eeuwen over enkele maanden verdwijnen.

„Zo zie je dat zelfs de Brexit Europeanen kan verenigen”, zegt zakenman John Isola (56) in het kantoor van zijn groothandel Anglo Hispano, in het hartje van Gibraltar.

Eerst zien, dan geloven. Het wantrouwen tussen Gilbraltarezen en Spanjaarden is namelijk groot. Hoewel het grensoverleg tussen de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Spanje serieus en constructief heet te zijn geweest, bestaan over de precieze uitkomst nog vragen genoeg. In de laatste uren van vorig jaar sloten beide landen een kaderovereenkomst, op basis waarvan de komende drie maanden de details moeten worden uitgewerkt over Gibraltars toetreding tot de Schengenzone, nieuwe grenscontroles en harmonisatie van belastingen op goederen. Daarna moeten alle lidstaten van de Europese Unie die afspraken nog goedkeuren.

Grens tegenover hek

Wie een goed beeld van Gibraltar en de naaste omgeving wil krijgen, kan het beste in het centrum de kabelbaan nemen. Binnen een paar minuten brengt een gondel je naar het ‘Upper Rock Nature Reserve’ waar een groep staartloze berbermakaken bezoekers redelijk agressief welkom heet. Ze weten toeristen binnen een mum van tijd van eten of camera te beroven. Wie zijn fototoestel uit hun handen weten te houden, kan met een paar klikken de kusten van Zuid-Europa en Noord-Afrika vastleggen. Daartussen is het een komen en gaan van grote schepen en kleine bootjes die zich een weg banen door de Straat van Gibraltar. In de verte ligt, even voorbij Main Street, het voetbalstadion naast het karakteristieke vliegveld dat tegelijk de grens, the border , markeert. Al noemen de Spanjaarden het la verja – een afscheiding, poort of hek. „Een grens is er alleen tussen twee soevereine staten”, stelt de Spaanse Concepción Escobar Hernández, specialist in internationaal recht. Border versus verja, het maakt direct duidelijk aan wiens kant je staat.

Volgens de Gibraltarezen zit the devil in the detail, of, zoals de Spanjaarden stellen: el diablo esta en el detalle. Hoewel ze naast en door elkaar wonen en Engels en Spaans op straat beide voertaal zijn, blijken de verschillen groot. Zo bestaat er zelfs een dispuut over ‘wat’ Gibraltar nu precies behelst. Volgens Spanjaarden gaat het om niet meer dan een rots en een haven. Gibraltarezen maken ook aanspraak op de territoriale wateren eromheen, waarin op tonijn kan worden gevist en buitenlandse schepen ‘goedkoop’ kunnen tanken.

„Juist door de verschillen is de economie van Gibraltar zo sterk”, vindt John Isola, vicevoorzitter van de lokale Kamer van Koophandel. „En daar profiteren ook de duizenden Spanjaarden van die hier werken. Politici zouden het burgers van beide landen zo makkelijk mogen moeten maken te groeien, en niet allerlei obstakels moeten opwerpen die dat juist tegengaan.”

Maar mede door de talrijke barricades die de afgelopen eeuwen zijn opgeworpen, zijn de 33.000 Gibraltarezen een hechte eenheid geworden, een volk met een heel eigen identiteit. Dat zegt althans deputy chief minister Joseph Garcia, de vicepremier. De 54-jarige politicus, die zich namens Gibraltar nauwgezet bezighoudt met de Brexit, ontvangt zijn bezoek op Number 6 – de naam die het regeringsgebouw in de volksmond heeft.

Garcia, van huis uit historicus, wil allereerst laten weten dat Nederlanders een speciaal plekje hebben in het hart van de Gibraltarezen. Hollandse troepen stonden immers in 1704 de Engelsen bij in de Successieoorlog tegen de Spanjaarden, waardoor The Rock bij de in 1713 gesloten Vrede van Utrecht „voor altijd” in Britse handen kwam. „Zonder hulp van Nederland hadden we hier nu niet gezeten”, stelt Garcia nog maar even vast.

De bestuurder schetst in vogelvlucht de geschiedenis van Gibraltar, voordat hij zijn licht laat schijnen over het leven na de Brexit. „Het is aan tal van historische voorvallen te danken dat onze bevolking zo divers is. Sefardische joden zochten hier bijvoorbeeld bescherming tegen de Spanjaarden, moslims kwamen vanuit Marokko. Weer anderen hadden roots in Genua, Malta of Londen. En daarnaast woonden hier altijd Spanjaarden. Al trokken velen weg toen de Spaanse dictator Francisco Franco in 1969 de grens met Gibraltar sloot”, legt Garcia uit. „Dat was misschien wel de domste beslissing ooit. Sindsdien voelen we ons hier nog veel sterker met elkaar verbonden.”

Afgesloten van de buitenwereld

Garcia gaat in gedachten terug naar zijn tienertijd. „Terwijl ik Spanje iedere dag kon zien liggen, was ik er tot mijn zestiende nooit geweest. We leefden hier afgesloten van de buitenwereld op zeven vierkante kilometer. Zelfs de telefoondraden waren doorgesneden.” Hij vertelt het in een zaaltje waar naast de vlag van Gibraltar sinds 1 januari die van het Gemenebest hangt. „Pas toen Spanje in 1986 lid werd van de Europese Unie, ging de grens weer open. Maar omdat Gibraltar nooit tot ‘Schengen’ heeft behoord, zijn er altijd paspoortcontroles geweest.”

Uitgerekend door de Brexit zal de landsgrens nog dit jaar verdwijnen: 96 procent van de Gibraltarezen wilde bij de EU blijven. Dan zal er tussen ‘de rots’ en La Línea, net als in het hele Schengengebied, vrij verkeer van personen en goederen zijn. Dat is goed nieuws voor de vijftienduizend mensen die in Gibraltar werken, maar in Spanje wonen. Zoals de 22-jarige Nederlander profvoetballer Wessel Witbreuk, die voor een ploeg uit Gibraltar speelt en vrijwel dagelijks de grens passeert naar de inmiddels ‘coronavrije’ stadstaat.

„Een groot voordeel voor de ruim tweehonderd Spanjaarden die bij mij werken”, zegt ook Isola. „Wat dat betreft zou de economie na de coronacrisis een dubbele boost kunnen krijgen. Stabiliteit en rust wekken vertrouwen bij investeerders.”

Met het wegvallen van controles aan de landgrens krijgen circa tien miljoen toeristen vrije doorgang, maar ontstaat op het vliegveld en in de haven wel een nieuwe buitengrens van de Schengenzone. Voor de naar schatting 700.000 bezoekers die daarlangs willen binnenkomen, is een ingenieus plan uitgewerkt waaraan betrokken partijen zich voor vier jaar hebben geconformeerd. Bezoekers van buiten de Europese Unie – dus ook die uit het Verenigd Koninkrijk – krijgen een dubbele controle. Eerst zullen de Gibraltarese autoriteiten een paspoortcontrole uitvoeren, waarna een tweede check volgt door het ‘neutrale’ Frontex, het EU-agentschap voor de gezamenlijke Europese buitengrens. „We accepteren geen Spaanse grenswachten”, legt Garcia uit.

Met het invoegen van Frontex lijkt voorlopig de angel uit het debat tussen Spanjaarden en Gibraltarezen. Al zullen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk – Gibraltar zelf is geen officiële gesprekspartner – het nog wel eens moeten worden over de regels voor bunkering van schepen, voor de gokindustrie en over de accijnzen voor drank en sigaretten.

Vorige maand zette Spanje al een psychologisch belangrijke stap door de Britse exclave te schrappen van de zwarte lijst van belastingparadijzen. Gibraltar zal nu als tegenprestatie informatie gaan verstrekken over zijn werknemers die in Spanje wonen.

Zakenman Isola heeft voor het eerst in zijn leven echt de hoop dat de nieuwe overeenkomst tot iets positiefs zal leiden. Maar in gelijkschakeling gelooft hij niet. „Alles goed en wel. Maar laten we alsjeblieft wel verschillend van elkaar blijven”, zegt de handelaar in drank en sigaretten.