Ecuador kiest centrum-rechtse Guillermo Lasso tot president

Oud-bankier Guillermo Lasso wordt de nieuwe president van Ecuador. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen behaalde de leider van de centrum-rechtse partij CREO 52,5 procent van de stemmen tegen 47,5 procent voor zijn linkse tegenkandidaat Andrés Arauz, maakte kiesraad CNE zondagavond lokale tijd bekend na het tellen van 97 procent van de stemmen.

In zijn overwinningsspeech beloofde Lasso het politiek en sociaal diep verdeelde Zuid-Amerikaanse land te gaan verenigen, geen politieke tegenstanders te gaan vervolgen en gelijk vanaf morgen te gaan werken aan de vaccinatiecampagne. Arauz erkent zijn nederlaag en roept op tot politieke samenwerking.

Derde poging

Guillermo Lasso was van 1994 tot 2012 de baas van de Banco de Guayaquil, een van de grootste banken van het Zuid-Amerikaanse land, en had al twee mislukte pogingen om president te worden achter de rug. Hij verloor bij de vorige twee presidentsverkiezingen in 2013 en 2017 in de tweede ronde van respectievelijk Rafael Correa en Lenín Moreno.

Middenin de coronacrisis en met enorm wantrouwen in het politieke bestuur is het nu wel raak voor Lasso. In de verkiezingscampagne beloofde hij onder het motto ‘werk, werk en nog eens werk’ een miljoen banen te creëren, buitenlandse investeringen aan te trekken en snel miljoenen coronavaccins te bemachtigen. Hij waarschuwde dat Ecuador onder het socialisme van zijn door oud-president Rafael Correa naar voren geschoven tegenkandidaat Arauz zou afglijden tot een tweede Venezuela.

„De verandering is gekomen”, stelde Lasso na zijn overwinning op Twitter. „Een Ecuador met werk, gezondheid, onderwijs, inclusiviteit, gelijkheid en zekerheid voor iedereen.”

Guillermo Lasso zal op 24 mei huidig president Lenín Moreno opvolgen en dan Ecuador uit de zware economische en gezondheidscrisis moeten leiden. Het vaccineren is nog nauwelijks op gang gekomen, scholen en universiteiten zijn al ruim een jaar gesloten en het aantal coronabesmettingen loopt de afgelopen weken weer op.

Radicaal-linkse kandidaat Pedro Castillo leidt in Peru

Ook in buurland Peru waren zondag presidentsverkiezingen. Volgens een exitpoll van Ipsos waar persbureau Reuters over bericht kan de radicaal-linkse kandidaat Pedro Castillo rekenen op 16,1 procent van de stemmen en haalt hij daarmee de tweede ronde op 6 juni.

Wie van de bonte verzameling kandidaten het over een kleine twee maanden tegen hem op mag nemen is nog onduidelijk. De conservatieve Keiko Fujimori, de liberale econoom Hernando de Soto, de sociaal-conservatieve Yonhy Lescano en de ultra-conservatieve Rafael Lopez Aliaga halen volgens de exitpoll allen tussen 10,5 procent en 12 procent van de stemmen.

Peru verkeert in een diepe politieke crisis en had vorig jaar binnen een week liefst drie verschillende presidenten. Het land is vanwege het diepe wantrouwen tussen de partijen en een aantal grote schandalen vrijwel onbestuurbaar geworden. De stembusgang moet een uitweg bieden uit de politieke impasse.