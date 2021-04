‘Dode en gewonde bij schietpartij Parijs vlakbij ziekenhuis’

Bij een schietpartij vlakbij een ziekenhuis in Parijs is maandagmiddag een persoon omgekomen en iemand anders gewond geraakt. Dat melden Franse media op basis van een anonieme politiebron. Het slachtoffer dat omkwam zou een bewaker zijn van het ziekenhuis. Franse media melden dat het andere getroffen slachtoffer zijn partner was, zij heeft een borstblessure opgelopen.

Ooggetuigen melden aan Le Monde dat de dader een voortvluchtige man is, die na het incident is weggereden op een scooter. Hij nam de twee slachtoffers onder vuur vlak bij het Henry Dunant-ziekenhuis in de Franse hoofdstad. Daar zou ook een vaccinatiecentrum gehuisvest zijn. Op de scooter zou ook een tweede man hebben gezeten, meldt de krant.

De identiteit en het motief van de schutter zijn onbekend. Ooggetuigen hebben één schutter gezien. De twee slachtoffers zijn opgevangen in het ziekenhuis, volgens de politiebron heeft een van hen de schietpartij niet overleefd. De ander heeft een schotwond.