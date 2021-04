De strijd om Merkels opvolging: wordt het de ‘volksman’ of de ‘partijman’?

Hoe gebroederlijk kan de Union deze dagen tot de beslissing komen wie kanselier-kandidaat wordt, CDU-voorzitter Armin Laschet of CSU-voorzitter Markus Söder? Zondag meldde de Beierse minister-president Söder zich officieel in de race. Hij zei bereid te zijn de verantwoordelijkheid van de kandidatuur op zich te nemen, mits hij zich gesteund weet door de CDU. Maandag rond het middaguur liet het CDU-bestuur prompt weten de voorkeur aan Laschet te geven.

Het is goed mogelijk dat Söder dit ervaart als een valstrik. Na maanden van speculaties – ambieert hij het kanselierschap of niet – en constant hoge peilingen steekt hij zijn nek uit, en direct laat het CDU-bestuur hem vallen. Aan de andere kant: als het CDU-bestuur zich nu niet voor de eigen voorzitter, Laschet, had uitgesproken, was dat een politieke doodssteek voor de minister-president in Noordrijn-Westfalen Laschet geweest. Toch had Söder vermoedelijk niet zulke snelle bijval voor Laschet verwacht.

Een van de populairste politici

Maar Söder maakt nog geen terugtrekkende bewegingen, in tegendeel. Maandagmiddag verklaarde hij de tijd te willen nemen omdat het niet alleen gaat om wat de „tien, twintig man” in het CDU-bestuur willen, maar om de stemming in de CDU in het geheel. Bovenal, aldus Söder, gaat het om wat de kiezers willen – en volgens de peilingen behoort Söder, in tegenstelling tot Laschet, tot een van de populairste politici van het land. Söder presenteerde zich zo als de politicus van ‘de gewone man’, terwijl Laschet alleen de instemming van de partijbonzen zou hebben.

Tijdens de pandemie wist Söder zich te profileren als ‘de sterke man’. Van begin af aan pleitte hij voor harde maatregelen, hij vertolkte het beeld van het strikte Beieren door zich overal te laten zien met een FFP2-masker bedrukt met de blauwwitte Beierse vlag. Bovendien was Söder, een zelfverzekerd en ontspannen spreker, niet uit talkshows weg te slaan.

Laschets koers in de coronacrisis is minder eenduidig dan die van Söder; zo pleitte hij vorige week voor een harde lockdown van drie weken, terwijl hij even tevoren nog versoepelingen in enkele gemeentes in Noordrijn-Westfalen verdedigde. In talkshows overtuigt Laschet niet; twee weken geleden schutterde hij dusdanig bij gespreksleider Markus Lanz dat velen dachten dat het een einde aan zijn kanselier-ambities moest betekenen.

Vanwege Söders grote populariteit zouden ook Bondsdagleden hem de voorkeur geven, mede uit angst hun zetel kwijt te raken. Ook de Thüringse en Berlijnse CDU spraken maandag steun uit voor Söder, net als een aantal CDU’ers uit Baden-Württemberg en Rijnland-Palts. Dat is het deel van de partij waar Söder op wil bogen.

Voorzitters en kanselierschap

CSU-voorzitters wierpen zich in de geschiedenis vaker op voor het kanselierschap. Maar succesvol waren ze doorgaans niet. Ook brachten hun acties doorgaans weinig goeds voor de Beierse CSU (nu met 45 zetels in de Bondsdag) en zusterpartij CDU (200 zetels).

Voor de verkiezingen in 1980 eiste CSU’er Franz Josef Strauss de kandidatuur op. De CSU dreigde zich zelfs los te maken van de CDU als toenmalig CDU-voorzitter Helmut Kohl het lijsttrekkerschap niet aan Strauss over zou laten. Met Strauss werd de CDU/CSU de grootste fractie in de Bondsdag, maar bij gebrek aan een coalitiepartner zette de SPD de regering met de FPD voort. CDU/CSU werd uitgesloten van regeringsdeelname en Strauss bleef minister-president in Beieren.

In 2002 was Angela Merkel net twee jaar CDU-voorzitter, tot grote scepsis van de haar omringende oudgedienden. Minister-president van Beieren Edmund Stoiber bood zich naast Merkel als kanselier-kandidaat aan, en de top van de CDU gingen er eens goed voor zitten. Merkel stond niet sterk, schatte zelf de situatie in en gaf het lijsttrekkerschap aan Stoiber. Stoiber haalde een prima resultaat, maar weer kon een zittend SPD-kanselier, Gerhard Schröder deze keer, zijn coalitie voorzetten. Stoiber bleef in Beieren, Merkel trad aan in 2005 en is, net als Helmut Kohl eens, nu zestien jaar kanselier.

De CDU en CSU is er alles aan gelegen om niet verdeeld te lijken, nu de Union kwakkelt in de peilingen. De CDU wordt verantwoordelijk gehouden voor de te weifelachtige coronapolitiek. Parlementariërs van CDU én CSU worden ervan beschuldigd zich te hebben verrijkt met lobbywerk voor mondkapjesproducenten.

In zijn subtiel-venijnige verklaring maandagmiddag liet Söder doorschemeren dat hij zichzelf de enige kandidaat vindt die de CDU/CSU weer naar het oude hoge niveau in de peilingen kan brengen. Maar een wig tussen CDU en CSU zal de partij ook niet helpen in de komende verkiezingen. Het worden verhitte dagen bij de Union.

Markus Söder Markus Söder (Nürnberg, 1967) is sinds 2018 minister-president van Beieren. In de coronacrisis schaarde hij zich steeds aan de zijde van Angela Merkel, met wie hij voor harde maatregelen pleitte. Dat is opmerkelijk; in de vluchtelingencrisis was Söder, destijds Beiers minister van Financiën, nog een van de scherpste critici van Merkel, en had hij het in reactie op Merkels tolerante beleid over „asieltoerisme”. Van Söder wordt gezegd dat hij een onversneden machtspoliticus is. In ieder geval heeft hij jarenlang, en uiteindelijk met succes, aan de stoelpoten van zijn voorganger en huidig minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer gezaagd, die eens over Söder zei dat hij „door ambitie verteerd” wordt.