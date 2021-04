Lager schooladvies voor meisjes en kinderen uit lagere sociaaleconomische klassen

Het schooladvies voor basisschoolleerlingen die naar de middelbare school gaan, lag vorig schooljaar lager dan in voorgaande jaren. Met name meisjes en leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen kregen een lager definitief advies. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Vanwege de sluitingen van scholen door de coronacrisis verviel de eindtoets in het schooljaar 2019-2020. Hierdoor was het schooladvies, dat scholen en leraren aan leerlingen geven op basis van hun ontwikkelingen en vaardigheden in de klas, bepalend voor het vervolgonderwijs.

In eerdere jaren kon een schooladvies nog bijgesteld worden op basis van het resultaat van de eindtoets. In vergelijking met het schooljaar 2018-2019 lagen de adviezen vorig jaar lager. Zo kreeg 44,8 procent van de scholieren het advies om een vmbo-gt-opleiding of lager te volgen, waar dat een jaar eerder nog op 41,5 procent lag. Het aantal leerlingen dat advies kreeg voor de brugklas vmbo-gt/havo of hoger lag op 55,2 procent, tegen 58,5 procent in 2018-2019.

Wat verder opvalt is dat meisjes gemiddeld een lager schooladvies kregen ten opzichte van een jaar eerder dan jongens. Het aantal meisjes dat advies kreeg voor vmbo-gt/havo of hoger lag vorig jaar 6,9 procent lager dan een jaar eerder, terwijl dat verschil bij jongens 4,4 procent was. Extra opvallend hieraan is dat meisjes de afgelopen jaren juist hoger scoorden op de eindtoets dan jongens. Leerlingen uit de lagere sociaaleconomische klassen kregen vorig jaar ook een lager schooladvies vergeleken met de jaren daarvoor. In het schooljaar 2019-2020 kreeg 37,5 procent van de leerlingen in laagste inkomensklasse een schooladvies voor vmbo-gt/havo of hoger, terwijl dat percentage een jaar eerder nog op 41,8 procent lag.

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau vaker een lager schooladvies van de docent krijgen. Het schrappen van de eindtoets vorig schooljaar was mede hierdoor een omstreden besluit, omdat het in de jaren ervoor een belangrijke manier bleek om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Dit jaar wil de Onderwijsinspectie dat de eindtoets doorgaat, al is het waarschijnlijk dat de scores dit jaar lager zijn dan in voorgaande jaren.

