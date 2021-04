Apothekers: ‘run’ op zelftests sinds start verkoop op 31 maart

‘Al zeker 200.000 zelftests verkocht in apotheken’

Apothekers melden maandag dat in de afgelopen dagen een run is geweest op de zelftests. Sinds de eerste zelftest op woensdag 31 maart werd verkocht in een apotheek, „zijn er zeker 200.000 verkocht”, vertelt voorzitter Aris Prins van de Beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers (KNMP) maandag in het AD. Volgens hem kopen klanten direct meerdere stuks in, mogelijk voor het hele gezin. Met de zelftests kunnen mensen binnen ongeveer een kwartier tijd zelf controleren of zij een coronabesmetting hebben.

In een reactie in dezelfde krant herhalen deskundigen een zorg: deze zelftests zijn minder nauwkeurig dan de PCR-tests die bij de GGD-teststraat worden afgenomen. Dan wordt mogelijk een onterechte, negatieve testuitslag gegeven - waarna, zo vrezen critici, mensen misschien besluiten niet meer de moeite nemen om zich bij de teststraten te laten testen. Zo zouden er meer onontdekte besmettingen zijn, en verliest de GGD het zicht op de verspreiding van het coronavirus. Prins geeft daarom in AD het advies dat ook mensen die bij zichzelf thuis een negatieve uitslag constateren, zich in ieder geval altijd aan de coronaregels te houden.

