Chinezen halen met eiwit uranium uit zeewater

Met een klein stukje eiwit, een zogeheten peptide, kan uranium zeer selectief uit zeewater worden ‘gevist’. Het uranium is daarna op te werken voor gebruik in kerncentrales. Dat beschrijven Chinese onderzoekers deze maandag in Nature Sustainability. Volgens de auteurs is hun methode economisch al bijna concurrerend met de normale winning van uranium via mijnbouw.

Nu de aarde opwarmt door de toenemende concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, is er groeiende belangstelling voor kernenergie als een klimaatvriendelijke technologie. In de hele keten van uraniummijnbouw tot aan de productie van elektriciteit komt er, vergeleken met kolen- of gascentrales, weinig CO 2 vrij.

Voor de winning van uranium, de brandstof van kerncentrales, wordt al lang gekeken naar de oceanen. Omdat de voorraden er zoveel groter zijn dan aan land. Een overzichtsartikel uit 2013, in Seperation Science and Technology, schatte de reserves uranium aan land (6 miljoen ton) voldoende voor nog een eeuw kernenergie, uitgaande van de toenmalige vraag. Maar het aantal kerncentrales is sindsdien toegenomen. Zeker in China, dat 49 reactoren in werking heeft, en 17 in aanbouw.

Sterk verdund

De oceanen zijn een interessante alternatieve bron. Ze bevatten allerlei elementen, waaronder uranium. In het overzichtsartikel wordt de voorraad uranium in de oceanen geschat op 4,5 miljard ton – ruim 700 keer meer dan de landreserves. Het is er in allerlei moleculaire verbindingen aanwezig, maar voor 85 procent gaat het om het uranyltricarbonaatcomplex (geschreven als [UO 2 (CO 3 ) 3 ]4-). Nadeel is dat uranium in het zeewater sterk verdund aanwezig is, met een gemiddelde van 3,3 ppb (parts per billion) – dus van elke miljard deeltjes zijn er 3,3 uranium.

Er zijn al talloze moleculen getest om uranium in zeewater te binden. Maar tot nog toe stuiten die op diverse problemen. Andere elementen in het oceaanwater, zoals vanadium, binden ook aan veel van die moleculen en concurreren dus met uranium. Wat onderzoekers ook vaak zien is dat micro-organismen in het zeewater de binding tussen het geteste molecuul en uranium blokkeren, een verschijnsel dat biofouling wordt genoemd.

Hoogst selectief

Het nu geteste peptide (omiganan) staat al bekend als een anti-microbieel molecuul. De Chinese onderzoekers maakten er een driedimensionale matrix, een hydrogel, van. De gel werd in een bak met nagemaakt zeewater gelegd, waarin uranium in een concentratie van 8 ppm (parts per million) aanwezig was. Het uranium werd hoogst selectief gevangen in de matrix. Ook in een proef waarbij de concentratie van andere elementen, zoals vanadium, duizend keer hoger lag dan normaal. Daarnaast behield de gel zijn anti-microbiële werking, waardoor biofouling niet optrad. Er werd gemiddeld ruim 7 milligram uranium per gram water gewonnen. Dat is twee keer meer dan het best presterende molecuul uit het overzichtsartikel van 2013.

Bijkomend voordeel, zo schrijven de Chinese onderzoekers, is dat de hydrogel makkelijk te ontbinden is, waarna het uraniummolecuul voor 99 procent kan worden teruggewonnen.

Optimaliseren

De onderzoekers schatten de prijs van hun methode tussen de 205 en 293 dollar per kilo uranium. Ze vergelijken dat met de prijs op de markt die de afgelopen decennia tussen de 60 en 300 dollar per kilo uranium bedroeg. En dus noemen ze hun methode „economisch haalbaar”. Maar op het moment ligt de marktprijs aan de onderkant van die range. Dus om echt interessant te zijn, zullen de Chinese onderzoekers hun methode nog een stuk moeten optimaliseren.