China verstevigt zijn greep op het imperium van techondernemer Jack Ma

Perkt Beijing de macht van de Chinese techondernemer Jack Ma verder in? Het heeft er alle schijn van nu zijn bedrijven de afgelopen dagen aan een strenger regime zijn onderworpen.

Maandag bracht de Chinese financiële toezichthouder naar buiten dat Ma's betaalbedrijf Ant Group verplicht moet worden omgevormd naar een ‘gewone’ financiële instelling. Ant, bekend van betaalapp AliPay, moet daardoor aan dezelfde eisen voldoen als banken en komt onder strenger overheidstoezicht te staan.

De afgelopen jaren profiteerde Ant er juist van dat het als online verstrekker van leningen niet met dezelfde kapitaaleisen als banken te maken had. De risico’s van de dienstverlening van Ant kwamen daardoor grotendeels bij de banken te liggen.

Als onderdeel van de herstructurering moet Ant ook het monopolie op klantendata opgeven. Dat was voor het bedrijf een lucratieve business. Ant rekende een derde van de Chinese bevolking tot haar klantenbestand. Banken en bedrijven konden tegen betaling van een vergoeding gebruikmaken van het bestand om bijvoorbeeld zelf leningen en andere producten te verkopen. Ant moet nu uit zichzelf meer informatie over klanten gaan delen.

Bovendien moet het bedrijf meer gaan doen aan zijn monopoliepositie. China wil niet dat één bedrijf meer dan de helft van de markt in online transacties in handen heeft. Volgens onderzoeksbureau iResearch voert Ant 55,4 procent van alle transacties op dit gebied uit.

Beursgang uitgesteld

Afgelopen november werd de geplande beursgang van Ant Group al uitgesteld nadat er bij het indienen van de benodigde papieren „grote issues” naar boven waren gekomen. China maakt zich zorgen over de groeiende schuldenberg in het land. Voor het verstrekken van online leningen waren lange tijd nauwelijks regels – de reden dat Ma er met zijn Ant er de laatste jaren zoveel mee heeft kunnen verdienen.

De beursgang had de grootste in China en mogelijk ook wereldwijd moeten worden. Ant hoopte met het verkopen van 11 procent van de aandelen 34 miljard dollar (29 miljard euro) op te halen. De totale waardering voor het bedrijf zou daarmee uitkomen op 300 miljard dollar. Niet eerder zou een onderneming bij beursgang zo hoog zijn gewaardeerd.

Het strengere regime waaraan Ant nu moet voldoen, raakt volgens persbureau Reuters het verdienmodel van het concern. Ant zal grotere kapitaalbuffers moeten aanhouden. Dat gaat ten koste van de winstgevendheid en zo ook van de potentiële beurswaardering.

Boete voor Alibaba

Een van Ma’s andere bedrijven, Alibaba, werd afgelopen zaterdag ook al op de vingers getikt. De webwinkelgigant moet 18,2 miljard yuan (2,3 miljard euro) betalen vanwege het creëren van een monopoliepositie. Een record: nog nooit eerder kreeg een onderneming in China een dergelijk hoge boete. Volgens de Chinese marktwaakhond misbruikte het bedrijf zijn positie om winkeliers te dwingen producten exclusief bij Alibaba aan te bieden.

De acties zijn volgens critici van het regime in Beijing onderdeel van pogingen van de Chinese president Xi Jinping om de markt te beteugelen. Xi zou willen voorkomen dat grote techbedrijven te machtig worden en zo voor sociale onrust in het land kunnen zorgen. Eerder had hij onder meer Ants concurrent Tencent en TikTok-eigenaar ByteDance op de korrel.

Opmerkelijk was dat Ma rond de geplande beursgang van Ant zelf ook enige tijd verdween. De internetmiljardair, met een geschat vermogen van ongeveer 48 miljard euro, uitte eind oktober kritiek op het Chinese financiële systeem. Dat was tegen het zere been van toezichthouders en ook van Xi.

Openbare kritiek op het beleid van de Communistische Partij wordt in China niet gewaardeerd. Ma verdween enkele maanden uit beeld. Het is nog steeds onduidelijk waar hij al die tijd heeft gezeten. Na drie maanden dook hij ineens weer op.

Opvallend genoeg slaan Ant en Alibaba nu een heel andere toon aan tegenover de toezichthouders. In reactie op het verplicht moeten omvormen van de bedrijfsstructuur om aan de regelgeving te voldoen, liet Ant weten graag mee te werken.

Zo stelt het bedrijf maandag: „Op aanwijzing van de toezichthouder zal Ant alles in het werk stellen om het herstelplan uit te voeren en om ervoor te zorgen dat de groei van onze financiële dienstverlening volledig conform de regels is.”

