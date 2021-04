Biden roept op tot kalmte na protesten Minneapolis

Autoriteiten in de Amerikaanse stad Minneapolis bereiden zich voor op een nieuwe golf van protesten nadat zondagnacht een ongewapende zwarte man werd doodgeschoten door de politie. Een honkbalwedstrijd van de lokale Minneapolis Twins is afgelast en vanaf zeven uur ’s avonds geldt er een avondklok. Daarnaast zullen er, naast de politie, vijfhonderd leden van de Nationale Garde door de stad patrouilleren.

Op zondag braken er rellen uit in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis in de staat Minnesota, nadat de politie bij een verkeerscontrole een man had doodgeschoten. Volgens Amerikaanse media had de man, Daunte Wright, een arrestatiebevel openstaan, waardoor de agenten bij de controle besloten over te gaan tot een aanhouding. Op beelden van een bodycam van een van de agenten is vervolgens te zien dat Wright ontsnapt tijdens de aanhouding, waarop een agente haar vuurwapen gebruikt. De politiechef van Minneapolis heeft de dood van Wright „een ongeluk” genoemd en gezegd dat ze haar taser wilde gebruiken in plaats van haar dienstwapen.

Na de dood van Wright trokken zo’n tweehonderd demonstranten naar het politiebureau in Brooklyn Center, waar agenten rubberkogels en traangas inzetten om de menigte uiteen te drijven. Elders in de stad werden winkels geplunderd. Het incident komt op een extra gevoelig moment, omdat in dezelfde stad vorig jaar George Floyd omkwam tijdens zijn arrestatie, wat leidde tot rellen en protesten in het hele land. Derek Chauvin, de agent die betrokken was bij die arrestatie, staat momenteel terecht in een rechtbank op zo’n zestien kilometer van de plek waar Daunte Wright zondag overleed.

Biden maant tot kalmte

In afwachting van het onderzoek naar de dood van Wright heeft president Joe Biden inwoners van Minneapolis opgeroepen kalm te blijven. Hij noemt de dood van de twintigjarige man „tragisch”, maar benadrukt dat er geen rechtvaardiging is voor de plunderingen en het geweld van afgelopen nacht. „We weten dat de woede, de pijn en het trauma van de zwarte gemeenschap echt is”, zei Biden. „Maar het rechtvaardigt geen geweld of plunderingen.”

Verschillende belangenorganisaties voor de zwarte gemeenschap in de VS noemen de dood een voorbeeld van het „onevenredige geweld van de politie tegen zwarte jongeren”. Ben Crump, de advocaat van de nabestaanden van Daunte Wright noemt het geweld gebruikt bij de aanhouding van de man „volledig te voorkomen en onmenselijk”. „Het groeiende aantal zwarte mannen en vrouwen die door de politie zijn gedood of verwond, is een veel te hoge prijs voor de gelijkheid die wij nastreven”, zegt hij.