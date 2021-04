Betovering is sleutel bij pianisten Thomas Beijer en Yang Yang Cai

Poëzie lag voor het oprapen in de recital van pianisten Thomas Beijer en Yang Yang Cai. Niet verwonderlijk, want in het hart van de nieuwe concertserie van de Young Pianist Foundation staat de vleugel van Russische toondichter Youri Egorov, die als Sovjet-balling de laatste twaalf jaar van zijn veel te korte leven in Amsterdam woonde. Hij geloofde dat een goede vertolking een kwestie van inbeelding is. Zijn leraar Jakob Zak hield hem soms voor – zei Egorov in een interview met schrijver Jan Brokken – bij een bepaald stuk zich een Griekse tempel aan de kust voor te stellen of een stervend roofdier.

Die verbeelding vormde ook de rode draad bij Thomas Beijer en Yang Yang Cai. Het concert begon met volksliederen uit het Karpatengebergte – die naar heimwee op kousenvoeten klonken – en de muzikale reis eindigde via Wenen (Mozart), Spanje (Rodrigo en De Falla), en duistere sprookjeswouden in een betoverde tuin (Ravel). Beide YPF-winnaars toonden zich meestervertellers, zoals Egorov dat ook was.

Na de speelse peinzende volksliederen van Bartók kenschetste Cai’s uitvoering van Mozarts Achtste Pianosonate zich door energieke helderheid. Daarna zette Beijer Rodrigo’s dromerige gebed voor een prinses af tegen de veel rauwere en hartstochtelijke klanken van De Falla’s El amor brujo, de behekste liefde.

En beide pianisten vonden elkaar tenslotte – Cai aan de lichtvoetige en feeërieke toetsen, Beijer achter de bassen – in Ravels vierhandige sprookjes van moeder de gans, Ma Mère l’Oye. Een vertelling voor twee, waarin de verschillende karakters en stijlen van de pianisten elkaar volmaakt versterkten.

Klassiek YPF Young Virtuosi. Pianisten Thomas Beijer en Yang Yang Cai met muziek van Bartók, Mozart, Rodrigo, De Falla en Ravel. Gezien: 11/4, De Duif in Amsterdam. ●●●●●