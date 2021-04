Bestuurders en hun pseudowerkelijkheid

Een schelpenpaadje in Noord-Groningen tussen Godlinze en Leermens, dat van de ene rustige weg naar de andere nog veel rustiger weg voert. Voerde. Want het schelpenpaadje is weg. In plaats daarvan ligt er nu een brede puinbaan met daar bovenop een betonnen pad van anderhalve meter breed. Aan de zijkanten groeit niets meer, daar ligt puin. Het pad ligt raar hoog. Het gevoel dat je er had, dat je door het landschap fietste, is verdwenen. Even verderop is hetzelfde gedaan met een ander schelpenpad. Het lieflijke, smalle paadje dat achter Loppersum richting Winneweer voerde – hetzelfde. Achter het dorpje Toornwerd lag ook zo’n paadje, daar zijn de bulldozers ook geweest, maar de protesten uit het dorp kwamen nog net op tijd om de zaak stil te leggen. Nu ligt daar een verwoest pad.

In De Groene Amsterdammer stond onlangs een stuk over het verschil tussen de werkelijkheid van politiek en bestuur, die geheel in zichzelf kloppend kan zijn, en die daarbuiten, in de echte wereld. Dat zag je hier in het klein. Want waar dat beton goed voor is?

Het gaat om een landelijke richtlijn voor alle ‘fietspaden met tweerichtingsverkeer’, schrijft een gemeenteambtenaar in reactie op protesten. „Zogeheten ‘gesloten verharding’ (asfalt of beton) geniet vanuit verkeersveiligheidsoogpunt en fietscomfort de voorkeur.” Wiens voorkeur staat er niet bij.

Er is natuurlijk geen enkele sprake van verkeersonveiligheid, er is nauwelijks sprake van verkeer. Er loopt wel eens iemand, met of zonder hond, als een wandelaar en een fietser tegelijk over zo’n paadje willen stapt er één even opzij of af. Nu ligt er een racebaan, voor wie? Misschien voor de lycramannen op hun racefietsen die hier nooit kwamen maar die nu het fietscomfort hebben om de boel onveiliger en onplezieriger te maken.

De ambtenaar noch het gemeentebestuur lijken ooit op een van die paden geweest te zijn en zich ook nooit te hebben afgevraagd of hier geld aan besteed moest worden. In de nieuwe gemeente Eemsdelta, een samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, bestaat een angstaanjagend financieel tekort. De OZB moet er flink omhoog, dat is logisch in een gebied met veel aardbevingsschade. Het Dagblad van het Noorden meldde: „Wethouder Jan Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta) van Financiën stelt verder voor om te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte, dorpsbudgetten, armoedebeleid, onderwijs, cultuur en jeugdzorg.” Natuurlijk. Dat zijn van die dingen waar niemand iets aan heeft. Terwijl veiligheid op zeer brede fietsbanen iets heel moois is.

Die paden liggen niet alleen hier in Noord-Groningen trouwens, in Trouw stond een woedende column van Patrick Jansen die in natuurgebied het Bargerveen was geweest – daar waren de nieuwe betonnen paden soms wel drieënhalve meter breed. Bleek ook alweer noodzakelijk, ditmaal vond Staatsbosbeheer dat. Voor de veiligheid uiteraard, voor als er brand zou komen. En voor de fietsers hè, dan kunnen die daar lekker veel reptielen doodrijden.

In NRC stond onlangs ook zo’n staaltje papieren werkelijkheid, van Frans Visser van AgriMedia, die Natasja Oerlemans van het Wereld Natuur Fonds op belerende toon voorhield dat ze „eens wat vaker” door Nederland moest fietsen om te zien dat er overal zulke prachtige kruiden en bloemen in de weiden staan. Een lezer uit Noord-Nederland schreef woensdag terecht dat hij die kruiden nooit zag. Ik ook niet. Maar er is vast wel ergens een rapport waarin staat dat alles bloeit, jeugdzorg, armoedebestrijding, cultuur, naast die betonnen paden.

Marjoleine de Vos is redacteur van NRC.