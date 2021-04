Alle Amsterdamse metro’s uitgevallen vanwege storing

Alle metrolijnen in Amsterdam zijn maandag uitgevallen vanwege een storing aan een van de systemen bij spoorvervoerder GVB. Dat laat een woordvoerder van de organisatie weten. Het betreft een storing in het verkeersleidingssysteem van GVB en raakt alle metro’s (lijnen 50, 51, 52, 53 en 54). De oorzaak van de storing is onbekend.

De storing begon rond 17.30 uur en was om 19.00 uur nog niet verholpen. Hoe lang het duurt om de storing op te lossen en de metro’s weer te laten rijden, is volgens de woordvoerder niet duidelijk. „Iedereen is hard aan het werk om de problemen te verhelpen.”

GVB heeft besloten op lijn 52, beter bekend als de Noord/Zuidlijn, pendelbussen in te zetten. Daar zijn volgens de woordvoerder, in tegenstelling tot de andere lijnen, „weinig alternatieven” voor openbaar vervoer. De overige lijnen zijn niet te gebruiken tot de storing is verholpen. Amsterdamse trams en bussen rijden maandagavond wel.