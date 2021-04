Aantal pensioengangers in 2020 stijgt met 30 procent

Het aantal pensioengangers is vorig jaar met 30 procent gestegen ten opzichte van de twee jaren ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. Ruim 94.000 Nederlandse werknemers, oftewel 6,8 procent van de werknemers van 55 jaar of ouder, zijn in 2020 met pensioen gegaan. De gemiddelde pensioenleeftijd lag vorig jaar op 65 jaar en 6 maanden, een stijging van zes maanden ten opzichte van 2019.

Het is voor het eerst in jaren dat het aantal pensioengangers stijgt. Door het pensioenakkoord uit 2019 is de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd vertraagd. In plaats van de oorspronkelijke 66 jaar en acht maanden bleef de AOW-leeftijd in 2020 op 66 jaar en vier maanden, net als in 2019. Hierdoor kwamen meer mensen in aanmerking voor het basispensioen. Ook de coronacrisis kan een rol gespeeld hebben, al is dat op basis van de CBS-cijfers niet met zekerheid vast te stellen.

Per sector valt op dat met name in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid en in de industrie meer mensen met pensioen gingen. Daar werken relatief gezien de meeste mensen van boven de 55 jaar. De enige sector waar in 2020 minder mensen met pensioen gingen, is de financiële dienstverlening.