Zuid-Amerika zet electorale ‘superzondag’ door, midden in een nieuwe coronagolf

Terwijl in heel Zuid-Amerika de zorgen toenemen over de opmars van nieuwe, uit Brazilië afkomstige, besmettelijkere varianten van het coronavirus, hebben drie landen op het continent hun burgers deze zondag naar de stembus geroepen. Chili stelde verkiezingen voor een nieuwe grondwetgevende assemblee recent nog uit vanwege het oplopende aantal besmettingen, maar Peru, Ecuador en Bolivia zetten de electorale ‘superdomingo’ door.

Politieke impasse in Peru

Peru stelde vorig jaar tijdens de eerste golf nog een van de langste en strengste lockdowns ter wereld in. Begin dit jaar moest opnieuw een confinamiento worden ingesteld en in de zwaarst getroffen regio’s geldt op zondagen zelfs een uitgaansverbodvan een etmaal. Maar deze zondag moeten 25 miljoen kiesgerechtigde Peruanen juist naar buiten om een nieuwe president en Congres te kiezen.

Stemmen is verplicht: wie niet komt opdagen, krijgt een boete. Variërend van 22 sol (omgerekend 5 euro) voor inwoners van ‘extreem arme wijken’ tot 88 sol in ‘niet-arme buurten’. Ook zijn ruim een half miljoen Peruanen via loting aangewezen als medewerker van een stembureau. Verzaken van die burgerplicht kost 220 sol (50 euro). Ter vergelijking: het gemiddelde loon in de hoofdstad Lima bedraagt momenteel circa 1.500 sol – een daling van ruim 12 procent vergeleken met het salarisniveau van vlak voor de pandemie, berekende statistiekbureau INEI recent.

Uitstel van de verkiezingen was in Peru geen serieuze optie. De stembusgang moet een uitweg bieden uit de diepe politieke impasse die de afgelopen jaren is ontstaan. Corona is ook niet de voornaamste zorg van kiezers: dat is met grote afstand corruptie. Verscheidene schandalen (rond bouwreus Odebrecht en recentelijk snelle vaccins voor prominente Peruanen) hebben het Zuid-Amerikaanse land onbestuurbaar gemaakt. Presidenten volgen elkaar in hoog tempo op en ook het Congres versplintert nu politici en hun partijen amper nog vertrouwd worden.

De implosie van het politieke establishment spreekt uit de bonte verzameling kandidaten die zich heeft gemeld voor het presidentschap. Onder hen zijn enkele opmerkelijke buitenstaanders, zoals de oud-doelman van de nationale voetbalploeg George Forsyth en de internationaal gerenommeerde econoom Hernando de Soto. In de laatste peiling die de krant La República vorige week publiceerde, haalde geen van de kandidaten meer dan 10 procent. Een tweede kiesronde, gepland voor 6 juni, lijkt zodoende onvermijdelijk.

Ook Ecuador en Bolivia instabiel

In Ecuador vinden de verkiezingen eveneens plaats tegen de achtergrond van politieke strijd over corruptie. Hier gaat de tweede kiesronde tussen de jonge, linkse presidentskandidaat Andrés Arauz (36) en diens centrum-rechtse rivaal Guillermo Lasso. Arauz wordt gezien als leerling van de populistische ex-president Rafael Correa, die zich sinds een corruptieveroordeling in Leuven verschanst. Wint Arauz, dan kan hij mogelijk uit die Belgische ballingschap terugkeren.

Tijdens de eerste ronde op 7 februari was het virus in Ecuador reeds aan een opmars bezig. Sindsdien is de besmettingscurve verder opgelopen en werden nieuwe maatregelen van kracht. Ook voor Ecuadorianen geldt een stemplicht, zij het niet voor kiezers boven de 65 jaar, en stembureaumedewerkers worden er vooral geworven onder studenten.

Bolivia, dat eind 2019 in een diepe politieke crisis belandde toen president Evo Morales op de vlucht sloeg na aantijgingen van kiesfraude, houdt regionale verkiezingen. In vier departementen moeten nieuwe gouverneurs gekozen worden. De verwachting is dat de socialistische partij van Morales (inmiddels weer terug in het land) terrein zal winnen.