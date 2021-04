Waarom het kabinet versoepelingen opnieuw voor zich uitschuift

De eindstreep is in zicht maar blijft zich steeds verplaatsen. Het demissionaire kabinet ziet af van de ambitie vanaf 21 april de coronamaatregelen te versoepelen. De eerste heropeningen – van terrassen en winkels – laten zeker op zich wachten tot 28 april (een dag na Koningsdag) en mogelijk later. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht.

De timing van deze versoepelingen stond zondag op de agenda bij het wekelijkse Catshuisberaad. Het kabinet wil deze week een stappenplan presenteren waarin de heropening van sectoren stapsgewijs wordt uitgestippeld. Die presentatie komt er, tijdens een persconferentie op dinsdag, maar zonder de gehoopte opsteker voor horecaondernemers, winkeliers en de terrasgangers die hun tafeltje al gereserveerd hadden.

Heel veel hoeft het kabinet op het eerste oog niet uit te leggen. De cijfers zeggen genoeg. Zondag meldde het RIVM 8.288 nieuwe positieve tests, het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Er liggen meer coronapatiënten op de intensive care dan tijdens de piek van de tweede golf in december, al komt het niet in de buurt bij de piek van de eerste golf. De gehoopte daling is nog niet ingezet, concludeert het kabinet. En dus is het te vroeg voor versoepeling.

De optimistische grafiek

Toch zal die aankondiging voor velen voelen als een teleurstelling.

Want na het wekenlange aanzwellen van de derde golf brak de afgelopen week juist een sprankje hoop door. Het kabinet mikte op versoepelingen vanaf 21 april, zo lekte uit. De terrassen en winkels zouden mogelijk weer open kunnen en ook het schrappen van de avondklok zou overwogen worden.

Symbool van dat optimisme werd een uitgelekte RIVM-grafiek die aan het begin van vorige week de ronde deed. Die grafiek, deel van de presentatie die het RIVM bij de vorige Catshuissessie had gegeven, liet een prognose zien waarin het aantal ziekenhuisopnames al begin of half april zou dalen. Dat leek een meevaller: eerdere voorspellingen gingen ervan uit dat die daling niet voor eind april zou inzetten. Het reproductiegetal R was bovendien flink teruggelopen, wat de hoop voedde dat de piek nu echt in zicht – of misschien wel achter de rug – was.

Die hoop ebde weg in de loop van vorige week. De grafiek die het optimisme aanwakkerde, bleek de meest optimistische uit de hele presentatie, zei RIVM-modellenmaker Jacco Wallinga tegen NRC. En zodra nieuwere cijfers binnenrolden, smolt ook uit die grafiek het optimisme weg.

Het helpt niet dat er allerlei factoren overblijven die zich moeilijk laten modelleren. Hoe reageert het virus op het lenteseizoen? Hoeveel extra ziekenhuisopnames leveren de Britse en Braziliaanse virusvarianten op? De onzekerheidsmarges zijn er niet kleiner op geworden. Het betekent dat vooruitkijken in coronatijd, een jaar na de eerste golf, nog altijd varen in de mist is.

Geest weer in de fles

Het kabinet probeerde de afgelopen dagen de geest weer in de fles te krijgen. „Als je niet ziet dat het daalt, dan is het gevaarlijk om al enorme versoepelingen door te voeren”, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vrijdagavond bij Beau. In een interview in De Telegraaf zei De Jonge dat hij „in het zicht van de haven geen domme dingen” wil doen.

Er komen cruciale weken aan. Het kabinet hoopt dat snel een daling inzet, die versoepelingen mogelijk maakt, én het kabinet wil het vaccinatietempo fors verhogen. Tot nu toe werden vooral de alleroudsten gevaccineerd. Omdat zij zelden werden opgenomen op de IC, deden de vaccinaties weinig om de druk op de zorg te verlichten. Dat moet nu gaan veranderen.