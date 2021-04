Uitkomst field labs: theaters kunnen met testen veilig open, zonder 1,5 meter

Theaters, concertzalen en congreshallen kunnen ook met het huidige hoge besmettingsniveau weer veilig open, als bezoekers zich maar van tevoren laten testen. Dat concludeert Fieldlab Evenementen, dat in samenwerking met de overheid en wetenschappers onderzoekt hoe evenementen weer coronaproof zonder 1,5 meter kunnen plaatsvinden. Fieldlab roept het kabinet op de onderzochte sectoren „zo snel mogelijk” te heropenen.

Fieldlab kwam zondag met de resultaten van de eerste twee pilots die eind februari plaatsvonden in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar gingen honderden bezoekers naar een zakelijk congres en een theatervoorstelling van cabaretier Guido Weijers. Rond de evenementen waren allerlei voorzorgsmaatregelen van kracht, waarbij de belangrijkste was dat alle aanwezigen van tevoren zelf een PCR-test moesten doen en bij aankomst een negatief testresultaat moesten kunnen laten zien. Sommige bezoekers kregen ook nog een sneltest aan de deur. Binnen hoefden de bezoekers vervolgens geen afstand te houden.

Deze aanpak blijkt voor de veiligheid goed te werken. Voorafgaand aan de evenementen werden door het testen meerdere bezoekers die geen klachten hadden toch positief bevonden: zij kwamen daarna niet naar het evenement. Bij het congres waren het er zes, bij de theatervoorstelling vijf. Op deze evenementen heeft daardoor volgens Fieldlab geen enkele besmetting plaatsgevonden. Een medewerker van Fieldlab testte na het congres wel positief, maar was op het congres nog niet besmettelijk, wees bron- en contactonderzoek later uit.

‘Blij verrast’ over testen achteraf

Niet alle bezoekers lieten zich achteraf nogmaals testen. Na de theatervoorstelling van Weijers deed een op de vijf bezoekers dat niet. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) noemde dat eerder teleurstellend, maar volgens programmamanager Pieter Lubberts van Fieldlab doet het niks aan de resultaten af. Hij noemt het „statistisch geen issue”. „Wij waren juist blij verrast dat mensen die hun beloning – de theatervoorstelling - al hadden gekregen, alsnog zo massaal de moeite namen achteraf nog een keer een test te doen. Die 80 procent opkomst is hartstikke goed, bovendien hebben we de meeste mensen dus van tevoren gedetecteerd.”

Bij het congres en in het theater waren nog tal van andere maatregelen van kracht. Zo waren de bezoekers opgedeeld in verschillende bubbels die onderling geen contact hadden. Hierdoor hadden bezoekers gemiddeld maar een paar langdurige - en daarmee in potentie risicovolle - contacten binnen de 1,5 meter. Lubberts noemt dat „ontzettend weinig”. Fieldlab doet daarom de aanbeveling dat locaties zoals theaters voorlopig weer met 50 procent van hun capaciteit mogen draaien en later, als het besmettingsniveau gedaald is, met nog meer.

Lees ook: De schade na één jaar corona

Bezoekers van de pilots hielden zich in het algemeen ook goed aan de voorgeschreven regels. Zo was het dragen van een mondkapje in verschillende bubbels verplicht, soms alleen tijdens het lopen, maar voor een groep bezoekers in het theater ook tijdens het zitten. Ruim 98 procent droeg het mondkapje op het moment dat het moest. „We hebben hier niet eens zwaar op gehandhaafd, mensen zijn blijkbaar graag bereid hieraan mee te werken”, concludeert Lubberts. De bezoekers gaven achteraf in een enquête ook aan dat zij het mondkapje niet heel hinderlijk vonden: ruim 60 procent vond het dragen ervan „neutraal tot positief”.

Mogelijk dinsdag besluit kabinet

Fieldlab vindt de resultaten van het congres- en theaterexperiment „bemoedigend” en hoopt dan ook dat deze sectoren snel weer open mogen met onder meer een testverplichting vooraf. De aanbevelingen van Fieldlab lagen afgelopen vrijdag voor in het Outbreak Management Team. Mogelijk neemt het kabinet dinsdag al een besluit.

De vraag is of het kabinet het aandurft om de onderzochte sectoren nu al te heropenen, terwijl een groot deel van de lockdown waarschijnlijk opnieuw moet worden verlengd. Lubberts snapt dat dilemma. „Ik kan me voorstellen dat ze de theaters niet direct opengooien, maar wij hebben laten zien dat het veilig kan, zelfs bij het besmettingsniveau ‘zeer ernstig’. Als het komende week nog niet kan, geef dan in elk geval aan wanneer het wél zou kunnen. We hebben die blik vooruit nodig.”

Onderzoek naar ander type evenementen, zoals voetbalwedstrijden en dancefestivals, loopt nog. Deze proefevenementen vonden ook de afgelopen weken plaats, Fieldlab komt later met de resultaten hiervan.