Shtisel gaat over hunkerende klungelaars, zo knisperend levensecht ●●●●●

Shulem Shtisel is een bullebak. Zijn volwassen zoon Akiva zit totaal bij hem onder de plak. Shulem bepaalt met wie Akiva zich mag verloven en met wie niet, Shulem keurt Akiva’s ontluikend kunstenaarschap af, Shulem zit en veroordeelt en becommentarieert, met de Thora opengeslagen voor zijn neus. Vader en zoon Shtisel wonen in een orthodox-joodse wijk in Jeruzalem, waar internet ontbreekt maar waar overal ogen zijn: elke afwijking van de strikte leefregels van de haredim kan het gevaar van schande en sociale uitsluiting betekenen.

Shulem Shtisel is ook een lieverd. Als gerespecteerd rabbijn geeft hij met hart en ziel les op de jesjiwa (jongensschool) in de buurt. Hij is verknocht aan zijn familie: dochter Giti en zoon Zvi Arye en hun gezinnen, zijn eigenwijze moedertje Malka, zelfs zijn onbetrouwbare broer Nukhem en de dromerige Akiva. Als de nood aan de man komt kent Shulems gastvrijheid geen grenzen. En hoe nuchter hij ook met het verlies van zijn vrouw zegt om te gaan, het lukt hem maar niet om zich aan een nieuwe liefde over te geven. Steeds gedraagt hij zich onbedoeld net te lomp, en gaat het object van zijn affectie er met een ander vandoor.

„Ik leerde mijn tekst en liet de grimeurs hun werk doen”, antwoordde acteur Dov Glickman bescheiden op de vraag hoe hij van Shulem Shtisel zo’n gelaagd en dierbaar personage had weten te maken. In een interview met de Amerikaanse Jewish Broadcasting Service vertellen Glickman, Neta Riskin (Giti) en Michael Aloni (Akiva, onder wiens baard en pijpenkrullen een hunk met Hollywood-allure schuil blijkt te gaan) eerlijk hoe de wereld van de haredim voor hen als seculiere joden net zo onbekend was als voor een gemiddelde kijker, en hoe verbaasd en verrast ze zijn dat de serie, die in 2013 debuteerde op de Israëlische tv en in 2018 door Netflix werd opgepikt, wereldwijd weerklank vindt.

Scenaristen Ori Elon en Yehonatan Indursky krijgen van de acteurs terecht alle lof: de dialogen en verhaallijnen zijn zo knisperend levensecht dat het drama z’n strikt-orthodoxe kader al snel ontstijgt. Er zijn Shtisel-fans van alle gezindten: joods, islamitisch, katholiek, atheïstisch.

Voor de murw gebeukte Netflix-kijker is de serie ook in esthetisch opzicht een bevrijding. Nauwe keukentjes, goedkoop bestek, slobberpyjama’s, bleke gezichten met grote wallen; na een Shtisel-sessie (probeer het maar eens bij één aflevering te houden, en probeer vervolgens maar eens de soundtrack uit je hoofd te krijgen) realiseer je je opeens weer hoe opgepimpt en aangeharkt het gemiddelde tv-drama nog altijd is.

Van grove grappen, snelle oplossingen of good vs. bad guys is ook in het derde, tijdens de pandemie opgenomen seizoen geen sprake. Er worden iets spectaculairdere plotlijnen ingezet, maar de integriteit blijft behouden: zakelijke plannen mislukken, een verre reis gaat niet door. Shtisel gaat over klungelaars, aan- en afhankelijk, koppig en onredelijk soms, hunkerend en eenzaam. Net als wij.

Dramaserie Shtisel Regie: Alon Zingman. Met: Dov Glickman, Michael Aloni, Shira Haas. Te zien op Netflix. ●●●●●