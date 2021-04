Koemans eerste jaar bij Barcelona: een mix van Cruijff en Van Gaal

Het was al ruim na elf uur op de zaterdagavond. Een hevige regenbui geselde nog steeds het sportcomplex Valdebebas, toen Ronald Koeman na afloop van de Clásico voor de camera’s verscheen. Met een cynische lach op zijn verwaaide gezicht, stelde de 58-jarige trainer van FC Barcelona de interviewer vrijwel direct een tegenvraag. „Zeg jij nou eens. Vond jij het een strafschop of niet?” Het antwoord bleef uit, waarop Koeman met een paraplu in zijn hand vervolgde: „Je wilt je vingers er zeker niet aan branden.” En weg was de Nederlander.

De reactie van Koeman na de met 2-1 verloren topper tegen Real Madrid had wat weg van een mix tussen Johan Cruijff en Louis van Gaal. Ondanks een nederlaag toch nog verbaal proberen een morele overwinning binnen te halen, om zich vervolgens met gebaren af te reageren op een journalist die zijn mening niet deelt. Dat zijn uitbarsting geen gril was, bleek de volgende dag. Ook via Twitter wees hij scheidsrechter Jesús Gil Manzano op zijn falen. Het is typerend voor de trainer die zich in het verleden als leerling van Cruijff en Van Gaal door beiden liet inspireren. Het vormde hem deels tot de trainer die hij nu is; groots bij een overwinning, klein bij een nederlaag.

Tegenpool van Zidane

Wat dat betreft is Koeman een tegenpool van Zinédine Zidane (48). Aan het gezicht van de Franse trainer van Real Madrid was op zaterdagavond nauwelijks af te lezen dat zijn elftal de aartsrivaal uit Barcelona voor de tweede keer dit seizoen had verslagen. Zidane cijferde zichzelf stoïcijns weg en schreef het succes toe aan zijn spelers. „Ik ben heel erg blij voor ze. Ze zijn allemaal toegewijd. Iedereen wil spelen. Dat is de kracht van dit team.”

Al sprak Zidane daarna nog wel waarschuwende woorden over de roofbouw die er door het loodzware programma op zijn selectie wordt gepleegd: „In fysiek opzicht zitten we aan de limiet. Ik weet niet hoe dit verder zal gaan.” Woensdag wacht voor Real Madrid de return in de kwartfinales van de Champions League op Anfield tegen Liverpool – in Madrid won Real met 3-1.

Terug naar Koeman en FC Barcelona. Hij hoeft zich geen zorgen meer te maken over Europees clubvoetbal na de vroege uitschakeling door Paris Saint-Germain vorige maand in de Champions League.

Misschien was dat achteraf gezien juist wel een zegen. Want Koeman wist zich met zijn ploeg in een paar maanden tijd met een reeks van klinkende resultaten in de competitie vanuit een vrijwel kansloze positie op te richten tot titelkandidaat. Een achterstand van elf punten op Atlético Madrid werd in aanloop naar de klassieker teniet gedaan; en passant bereikte Barça de bekerfinale tegen Athletic Bilbao. Die staat zaterdag 17 april in Estadio de La Cartuja in Sevilla op het programma. Koeman kan er zijn eerste prijs als trainer van FC Barcelona behalen. Of zal hij net als in januari na de verloren eindstrijd in de Super Cup als een verliezer tegen de Basken afdruipen?

Winst of verlies. Nooit eerder in zijn loopbaan is dit van zo’n grote invloed op zijn humeur geweest als nu, als dirigent van Barcelona. Zijn droombaan. Maar die begon afgelopen zomer allerminst ideaal. Koeman werd door de toenmalige voorzitter Josep Maria Bartomeu vooral als puinruimer binnengehaald. Hij kreeg een totaal gedesoriënteerd elftal in handen, dat in de Champions League met 8-2 was vernederd door Bayern München en vorig seizoen geen enkele prijs won, voor het eerst sinds 2007/2008.

Onmogelijke opdracht

Koeman tekende voor de bijna onmogelijke opdracht om clublegende Lionel Messi voor zich te winnen, afscheid te nemen van diens maatje Luís Suárez en zonder al te grote investeringen een nieuw succesvol elftal op te bouwen. Dat ging met vallen en opstaan. Koeman had het geluk dat de bestuurlijke en financiële wanorde smadelijke nederlagen tegen Getafe, Cádiz en Real Madrid overschaduwde. Er was simpelweg geen mandaat en geen geld om al snel weer afscheid van de voormalige verdediger te nemen. Alleen sommige kandidaat-voorzitters zinspeelden op Koemans vertrek.

Zonder al te grote directe druk van buiten – door de coronacrisis ontbreekt het in Spanje nog altijd aan toeschouwers bij wedstrijden – bouwde Koeman aan zijn elftal. Eerst gevierd, daarna bijna geknakt en weer opkrabbelend. Illustratief voor zijn loopbaan.

FC Barcelona-aanvoerder Lionel Messi. Foto Manu Fernandez/AP

Het duurde even voordat hij van zijn geloof viel en het door hem geïntroduceerde, behoudende 4-2-3-1-systeem inruilde voor de aloude Cruijffiaanse speelwijze: 4-3-3. Vanaf januari leken alle puzzelstukjes op hun plaats te vallen, toen hij overschakelde op een 3-5-2-formatie. Met het inpassen van jonge als spelers Óscar Mingueza, Ronald Araújo, Pedri en Sergiño Dest slaagde Koeman erin eerdere topaankopen als Frenkie de Jong, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé te laten opbloeien. En hij wist ook Messi zover te krijgen dat hij het elftal weer bij de hand nam.

Bravoure

In aanloop naar het duel met Real Madrid had FC Barcelona dit jaar dertien van de veertien competitiewedstrijden gewonnen. Bescheidenheid maakte bij Barcelona al rap plaats voor bravoure. Misschien wel té snel. Want was het wel zo handig van Koeman om er voor de Clásico in Madrid nog even fijntjes op te wijzen dat zijn elftal thuis tegen Real ondanks de nederlaag (1-3) de betere was geweest? En dat zijn ploeg destijds was benadeeld door de arbitrage, inclusief een falende VAR?

En zo wierp FC Barcelona zichzelf onbewust op als favoriet voor de onderlinge ontmoeting en daarmee voor de titelstrijd. Zidane vond het allemaal best. De eigenzinnige Fransman wist vanuit zijn geliefde underdog-positie zowel zijn collega Koeman als het elftal van Barcelona op zijn plaats te zetten.

Met dank aan de in topvorm verkerende Karim Benzema, die vanachter zijn standbeen na dertien minuten een weergaloos openingsdoelpunt maakte. Daarna liep de ploeg van Koeman achter de feiten aan. In de hoosbui die losbarstte tijdens het duel liepen de frustraties van Koeman en zijn spelers verder op, toen Toni Kroos na bijna een half uur een vrije bal via de rug van de wegdraaiende Dest achter doelman Marc-André ter Stegen schoot. Na de rust kreeg Barcelona nog even hoop door de aansluitingstreffer van Mingueza. Het bleek ijdele hoop.

Al zag Koeman dat achteraf anders. Zijn elftal had wederom aanspraak op veel meer gemaakt. Op de scheidsrechter had hij echter geen invloed. Wéér niet. Koeman zag niet alleen een strafschop in een duikeling van Martin Braithwaite na contact met Ferland Mendy. Koeman vond na afloop ook dat er meer extra tijd had kunnen worden toegekend dan vier minuten, waarmee hij zich weer even een slecht verliezer toonde. Maar dat kan volgende week na de bekerfinale weer anders zijn.