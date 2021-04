Italië wil bij vaccinatie voordringers weren, die ‘duizenden doden’ zouden veroorzaken

Premier Draghi maakt zich grote zorgen over het verloop van de vaccinatiecampagne in Italië. Er zijn te veel voordringers, zei hij donderdagavond op een persconferentie. Daarom is de regio’s opgedragen prioriteit te geven aan de groep van tachtig jaar en ouder. Eind april moeten iedereen boven de tachtig, en een groot deel van de mensen boven de zeventig tegen Covid-19 zijn gevaccineerd, zei Draghi.

Het dagelijkse dodental ligt nog steeds meestal boven de vierhonderd. Dat komt mede doordat de vaccinatie van ouderen langzaam verloopt. Volgens het ministerie van Gezondheid was zaterdag 31 procent van de 4,6 miljoen tachtigplussers nog niet gevaccineerd. Van de zes miljoen Italianen tussen de 70 en 79 jaar wacht 80 procent nog op de eerste prik.

Lees ook: Italiaanse regering dwingt zorgpersoneel tot vaccinatie

Deels komt dit door de keuzes die zijn gemaakt. Medisch personeel heeft voorrang gekregen bij de vaccinaties, en daarna docenten. Maar in de groep die voorrang krijgt, zit ook een categorie ‘anderen’. Die is regelmatig misbruikt – soms door vriendjespolitiek, soms door gebruik te maken van onduidelijkheid in de regels. Van de twaalf miljoen gezette prikken zijn er bijna 2,4 miljoen gegeven aan mensen uit de groep ‘anderen’.

Uitvoering van het vaccinatieplan is de taak van de regio’s. „Hou op wie jonger is dan zestig te vaccineren, de jongeren, de psychologen van 35”, zei Draghi. „Hou op te vaccineren wie niet kwetsbaar is. Ik vraag me af met wat voor geweten mensen voordringen, wetende dat ze mensen boven de 75 of kwetsbare mensen aan het concrete risico blootstellen dood te gaan?”

Eerst moet het aantal dagelijkse doden omlaag, dan pas kan er sprake zijn van versoepeling van de coronamaatregelen, zei Draghi. Inenting van ouderen „is essentieel voor de heropening. Het is duidelijk dat als we het overlijdensrisico in de klasse die het meeste risico loopt terugbrengen, we geruster kunnen zijn als alles weer open gaat.”

Duizenden onnodige doden

Matteo Villa, onderzoeker van het ISPI, een instituut voor internationale betrekkingen, zei vrijdag dat met sneller inenten van bejaarden waarschijnlijk achtduizend van de 33.000 coronadoden dit jaar voorkomen hadden kunnen worden.

In een vervolg op de oproep van Draghi heeft generaal Francesco Paolo Figliuolo, verantwoordelijk voor de vaccinlogistiek, de regio’s opgedragen prioriteit te geven aan vaccinatie van de tachtigers.

Berichten over voordringen komen uit heel Italië. In Biella, in het noordwesten, loopt een justitieel onderzoek tegen bestuurders die zichzelf hoger op de lijst hadden gezet. In Toscane wist een groep advocaten, onder wie dertigers, zich te laten vaccineren. Maffiabestrijders constateren dat in gebieden waar de georganiseerde misdaad sterk is de groep gevaccineerde ‘anderen’ verontrustend groot is.