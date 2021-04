Hoge functionaris erkent: Chinese vaccins zijn niet erg effectief

Chinese vaccins zijn niet erg effectief. Het is daarom beter om ze te mengen met andere vaccins. Die opvallende conclusie trok Gao Fu, het hoofd van het Chinese Centrum voor Ziektenbestrijding, zaterdag op een congres in de west-Chinese stad Chengdu. „We moeten manieren onderzoeken om de lage beschermingsgraad van bestaande vaccins aan te pakken”, zei Gao volgens een bericht in het Chinese medium Pengpai (The Paper).

Hei zei ook dat nu „formeel wordt bekeken of we verschillende vaccins van verschillende technische lijnen moeten gebruiken voor het vaccinatieproces.” Hij noemde daarbij expliciet mRNA-vaccins als een mogelijke aanvulling. Op mRNA-techniek gebaseerde vaccins zoals die van Pfizer BioNtech zijn in China nog niet goedgekeurd voor gebruik, en China heeft zelf nog niet de technische kennis om dergelijke vaccins te ontwikkelen. „Iedereen moet de voordelen die mRNA-vaccins de mensheid kunnen brengen in ogenschouw nemen”, aldus Gao. „We moeten het nauwkeurig volgen en het niet negeren alleen omdat we al een aantal andere vaccins hebben.” Gao sprak zich eerder juist uit tegen mRNA-vaccins omdat die op nieuwe en niet geteste technieken gebaseerd zouden zijn. De Chinese middelen zijn traditionele vaccins, gebaseerd op inactief coronavirus.

Gao stelt dat verschillende vaccins misschien met elkaar gemengd kunnen worden en dat er gevarieerd kan worden met het aantal doses en de hoeveelheid entvloeistof.

Geen prioriteit aan ouderen

Gao waarschuwde verder voor te vroege openstelling van China voor reizigers uit het buitenland. Anders dan de meeste andere landen heeft China geen prioriteit gegeven aan ouderen, maar is eerst begonnen met de vaccinatie van mensen tussen de 18 en de 59. Dat zou vooral de oudere bevolking kwetsbaar maken als het land weer meer mensen van buiten zou toelaten. Begin april hadden in China 34 miljoen mensen twee doses ontvangen, en zo’n 65 miljoen mensen één dosis, zo stelde Gao.

De werkzaamheid van Coronavac, een door het privébedrijf Sinovac op de markt gebracht vaccin dat ook veel wordt geëxporteerd, ligt volgens Braziliaanse cijfers net boven de 50 procent. Het vaccin van staatsbedrijf Sinopharm zou op 79 procent liggen. Zou, want van geen enkele van de vijf in China goedgekeurde vaccins heeft het land de resultaten van de derde testfase officieel bekendgemaakt.

Uit Chileens onderzoek dat de Financial Times aanhaalt, zou blijken dat de bescherming van Coronavac daar na de eerste injectie zelfs maar op 3 procent lag, en pas na de tweede injectie op 56 procent. Of de Chinese vaccins helpen tegen nieuwe varianten is ook nog niet duidelijk.

Vaccindiplomatie

Gao’s bekentenis kan China’s vaccindiplomatie negatief beïnvloeden en het toch al beperkte vertrouwen in de vaccins internationaal verder doen kelderen. In maart waren er al 40 miljoen Chinese vaccins geëxporteerd naar ruim twintig landen. Het gaat vooral om armere landen die niet makkelijk aan andere vaccins kunnen komen.

De Chinese overheid lijkt niet blij met Gao’s woorden. Op sociale media werden verwijzingen ernaar vrijwel meteen gecensureerd. Chinese media voeren juist een propagandacampagne tegen niet-Chinese vaccins. Zij beschuldigen westerse media ervan dat ze negatieve bijwerkingen en sterfgevallen onder het tapijt zouden vegen.

In China zelf neemt de druk om je te laten vaccineren toe: sommige bedrijven en wooncomplexen laten mensen alleen nog binnen als ze een prik hebben gekregen. Aanvankelijk was van zulke druk veel minder sprake: toen werden er vooral veel vaccins geëxporteerd.

In China voelen veel mensen weerstand tegen inenting omdat er in het verleden veel schandalen rondom onveilige vaccins zijn geweest, en omdat de directe noodzaak om je te laten prikken er niet is. Er zijn binnen China vrijwel geen gevallen van corona. Om mensen over te halen om zich te laten vaccineren, krijgen ze in sommige wijken van Beijing een doosje eieren cadeau bij hun prik.