‘Het systeem veroorzaakt schrijnende gevallen in het vreemdelingenrecht’

De twee zusjes Sofia (24) en Najoua (21) wonen zeventien jaar in Amsterdam. Ze gingen er naar school, maakten vrienden, voelen zich Amsterdammer. Nu moeten ze terug naar Marokko, als ongewenste vreemdelingen, omdat hun moeder nooit een verblijfsvergunning voor hen heeft aangevraagd.

Hoe kan dit? Dat vraagt ook advocaat Barbara Wegelin van Van der Woude De Graaf advocaten zich een aantal keer per jaar af, vaak bij zaken die nog schrijnender zijn dan deze. Sofia en Najoua stonden met hun verhaal in de krant. De meeste zaken komen nooit in de media.

Daarom geeft Barbara Wegelin met twee collega’s namens de vreemdelingenadvocatuur maandag de bundel Ongehoord: Onrecht in het Vreemdelingenrecht aan vier nieuwe Kamerleden die in een vorig leven advocaat waren. Én aan de Raad van State. Een zwartboek met casussen, bijeengebracht door leden van de Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten en de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland.

De advocaten zien een parallel met de Toeslagenaffaire. Het gaat ze om het systeem dat de schrijnende gevallen veroorzaakt. Wegelin: „Om fraude met toeslagen te voorkomen, zijn de regels streng. Tot zover is er weinig mis. Maar als jouw situatie nét niet binnen die regels valt, is er geen enkele mogelijkheid om af te wijken. Dát is het probleem.”

Superstrenge regels

Die strakke situatie zonder mogelijkheid voor afwijking bestaat tegenwoordig ook in het vreemdelingenrecht, merken zij en haar collega’s. „De regels om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning zijn superstreng. Dat willen we zo met z’n allen. Dat hoeft niet problematisch te zijn, zolang er een ontsnappingsroute is voor gevallen die nét niet binnen de regels vallen maar voor wie uitzetten heel onredelijk is. En de gevolgen heel groot zijn.”

Soms denk je: dit is niet eerlijk. Dit is té erg Barbara Wegelin

Dat zien we, zegt Wegelin, aan de zaak van de zusjes Sofia en Najoua. En aan de zaak van Jacob, ook nu in het nieuws. Jacob vluchtte met zijn moeder een paar jaar geleden uit Syrië naar Nederland. Hij zit inmiddels op de havo en doet aan breakdance. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt dat hij en zijn moeder naar Armenië moeten omdat zijn moeder een Armeens paspoort heeft. Haar voorouders komen er vandaan. Zij en Jacob woonden er nooit.

Een ontsnappingsroute voor het geval dat de gevolgen van strenge wetten evident oneerlijk uitpakken, wordt in het bestuursrecht het evenredigheidsbeginsel genoemd, zegt Wegelin. Een overheidsmaatregel moet in verhouding staan met het beoogde doel en mag een burger niet onevenredig schaden. De uitvoerders van de wet, moeten zich vrij voelen om zélf te zeggen: dit past niet helemaal precies binnen de wet maar we beslissen toch anders. Want dat vinden we redelijk. „Ze moeten ruimte hebben, en voelen, dat ze rotsituaties zo kunnen oplossen”, zegt Wegelin. „En die ruimte voelen of hebben IND’ers nu niet.”

Dit speelt niet alleen voor IND-medewerkers, Wegelin denkt dat zij die vrijheid om zelf na te denken en te beoordelen, graag zouden willen. Het speelt, net als bij de Toeslagenaffaire, ook voor de rechters. Wegelin: „Rechters hebben kennelijk het gevoel dat ze precies binnen de kaders van de wet moeten oordelen en niet kunnen zeggen: dit is gewoon onredelijk.”

Daar komt bij dat in 2019 de discretionaire bevoegdheid werd afgeschaft, waarmee de staatssecretaris van Justitie kon beslissen tóch een verblijfsvergunning om humanitaire redenen toe te kennen – een uitweg voor schrijnende gevallen. De meeste staatssecretarissen deden dat een paar honderd keer.

Evenredigheidsbeginsel

De advocaten staan niet alleen. In het Nederlands Juristenblad schreven acht wetenschappers van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen onlangs over de parallellen tussen de Toeslagenaffaire en het vreemdelingenrecht. Zij stellen dat ambtenaren moeten worden gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast moeten rechters de mogelijkheid krijgen een casus te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel.

Als je het ‘zwartboek’ leest, lijkt het alsof het vreemdelingenrecht alleen schrijnende gevallen kent. Dat is niet zo, zegt Wegelin. „Bij de meeste cliënten zie je meteen: jij komt in aanmerking. En jij niet. Maar een paar keer per jaar denk je: dit is niet eerlijk. Dit is té erg. Voor die mensen ga je dan je best doen.”

En dan verzanden advocaat én IND in een eindeloos juridisch gevecht. „Vreemdelingen- en asieladvocaten wordt vaak verweten dat ze eindeloos doorprocederen, maar vlak de IND niet uit”, zegt Wegelin. „Ze gaan tot het gaatje om hun gelijk te halen.” Het maakt het werk zwaarder en minder leuk. Wegelin: „Vroeger sprak je gewoon even met de vreemdelingenpolitie. Je kende elkaar. Vaak zat je snel op één lijn. Nu loop je tegen een bureaucratische muur op waar je moedeloos van wordt.”