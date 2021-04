Op een regenachtige dag in de zomer had een scootmobiel zich bij de sloot naast ons huis vastgereden in de blubber. Ik werd bij het passeren verontwaardigd aangeroepen: „Hallo! Komt iemand mij nog helpen?” Tien minuten later zat ik onder de drab, maar mevrouw kon weer rijden.

Ze had de eendjes willen voeren, maar was te ver het gras op gereden.

Ik had er wel een vriendin voor het leven bij.

Ze was mijn stukjes gaan lezen, keek naar me als ik op televisie was en verdedigde mij tegenover andere dorpelingen. Ook hield ze me ongevraagd op de hoogte van alles wat er over mij gezegd werd.

„Ze zeggen dat je tegen je kinderen schreeuwt.”

Ik deed mijn best om haar niet altijd tegen te komen, maar dat lukt steeds minder goed. Natuurlijk het is een dorp, maar de frequentie was wel heel hoog, gewoon altijd eigenlijk. En altijd op plaatsen waar je niet weg kunt: de groenteboer, het Kruidvat, de pinautomaat. De gijzelingen werden ook steeds langer. Met verhalen over haar dochter die bij de Bijenkorf werkt en haar zieke hond die aan een veel te dure chemokuur is begonnen.

Zaterdag trof ik haar bij het tijdschriftenrek in de Vomar. Ze bladerde door de Linda. en vroeg of ik Linda de Mol nog wel eens sprak, want ze had in het dorp gehoord dat ik bevriend was met Linda de Mol. Ik zei dat ik Linda de Mol nooit sprak. Ze vond dat Linda er zo moei uitzag bij de laatste Miljoenenjacht, maar het kon ook zijn dat er onderliggend lijden was. Een zieke hond bijvoorbeeld.

Dit was het moment waarop ik moest informeren naar haar hond, maar in plaats daarvan liet ik een onhandige stilte vallen. Ze dacht erover om Linda de Mol een brief te schrijven. Wist ik haar adres? Wist ik hoe duur medicijnen voor honden waren?

Zonder hond had het leven geen zin.

Ze vouwde het tijdschrift dicht, keek me aan en vroeg: „Klopt het dat Linda de Mol een gouden hart heeft?”

Ik floepte eruit dat ze beter kon schrijven naar Natas, de vrouw van René Froger.

Het was niet het goede antwoord en dat wist ik zelf ook wel, ik had haar destijds net zo goed bij de waterkant kunnen laten staan.

