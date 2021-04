Gewelddadig weekend: junta in Myanmar doodt opnieuw tientallen burgers

De burgerlijke strijd tegen de militaire coup in Myanmar heeft de afgelopen dagen opnieuw aan tientallen mensen het leven gekost. Leden van de militaire junta zouden vrijdag met geweergranaten het vuur hebben geopend op betogers in de stad Bago, zo’n 90 kilometer ten noordoosten van Yangon. Daarbij zouden zeker 82 mensen zijn gedood, meldt de activistengroep Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) dit weekend. Onder meer de Verenigde Naties en internationale persbureaus beschouwen deze organisatie als een zeer betrouwbare bron van informatie.

Volgens lokale media reden militairen die vrijdag in tien vrachtwagens een woonwijk in Bago binnen, waarna ze op betogers schoten. Diezelfde dag zouden leden van de junta ook op diverse plekken in de stad huizen zijn binnengevallen, waarbij tevens het vuur zou zijn geopend. Medische zorg zou de gewonden door de militairen worden ontzegd, zeggen artsen zaterdag in The Guardian.

De aanval op Bago was het derde hardhandige optreden van de junta deze week. Woensdag werden bij protesten in Kalay en Taze in het noorden van het land zeker 22 mensen gedood. Sinds de coup in februari zijn in totaal 701 Myanmarezen door militairen om het leven gebracht, becijfert AAPP. Het jongste dodelijke slachtoffer was een meisje van zes jaar.

Vanuit een Thais grensstadje proberen activisten van AAPP de doden in Myanmar te tellen

Gezochte personen

Ruim drieduizend burgers zijn sinds de staatsgreep aangehouden, aangeklaagd of veroordeeld. Daarnaast heeft de junta ook andere dan gewelddadige maatregelen genomen om het verzet te ontmoedigen. Het bewind publiceerde onlangs een lijst van 140 gezochte personen die actief zijn in de kunst en de journalistiek, meldt persbureau AP. Ze worden verdacht van het verspreiden van informatie die de stabiliteit en de rechtsstaat van het land ondermijnt. Op dat misdrijf staat maximaal drie jaar celstraf. Vrijdag werd bekend dat negentien Myanmarezen ter dood zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van een lid van de krijgsmacht.

Legerleiders arresteerden op 1 februari voormalig regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere partijgenoten van de National League for Democratie (NLD). Suu Kyi wordt beschuldigd van onder meer corruptie.