Frans parlement stemt in met wet die korte binnenlandse vluchten verbiedt

Het Franse parlement heeft zaterdagavond laat ingestemd met het schrappen van binnenlandse vluchten op routes die in minder dan tweeënhalf uur per trein kunnen worden afgelegd. Dat melden Franse media zondag, waaronder La Tribune. Doel is het verminderen van de CO 2 -uitstoot. Maar milieuactivisten betwijfelen of de maatregel voldoende effectief is.

Het voorstel maakt deel uit van een klimaatwet, waarin staat dat de CO 2 -uitstoot in Frankrijk in 2030 met 40 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van de waardes in 1990. De initiatiefwet gaat nu voor goedkeuring naar de senaat.

De stemming in het parlement komt daags nadat Air France vier miljard euro staatssteun is toegezegd wegens de financiële gevolgen door de coronamaatregelen. De minister van Industrie Agnes Pannier-Runacher verwierp de kritiek van de luchtvaartindustrie dat een pandemie niet het moment zou zijn om diverse binnenlandse vluchten te verbieden. Ze stelt dat de luchtvaart nu eenmaal een bijdrage levert aan de CO 2 -uitstoot en dat die uitstoot moet worden verminderd om de klimaatdoelen te halen. „Tegelijkertijd moeten we onze bedrijven steunen en ze niet buiten de boot laten vallen”, aldus Pannier-Runacher.

‘Zeer gering klimaatvoordeel’

Door de beperking tot treinroutes van tweeënhalf uur levert de maatregel slechts „een zeer gering klimaatvoordeel” op, concludeerde Greenpeace eerder in een rapport. Milieuactivisten pleiten daarom voor het verbieden van vluchten die per trein binnen vier of vijf uur kunnen worden afgelegd.