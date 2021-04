Een Dexit en vrijwel dichte grenzen; Duitslands grootste oppositiepartij zwenkt verder naar rechts

Een tot op het bot verdeelde partijtop, een dubbele verkiezingsnederlaag in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts en een veiligheidsdienst die met observatie dreigt: de Alternative für Deutschland verkeert acht jaar na haar oprichting in zwaar weer. Maar desondanks, of juist dankzij de crisis binnen de grootste oppositiepartij tekende zich dit weekend op het partijcongres een duidelijke koers af. De AfD kiest voor een verdere ruk naar rechts.

Het tweedaagse partijcongres vond plaats in Dresden, de „hoofdstad van het verzet”, aldus fractievoorzitter van de Saksische AfD Jörg Urban. In het congrescentrum zaten bijna 600 afgevaardigden aan tafeltjes op anderhalve meter afstand, voor het overgrote deel mannen, van wie er bovengemiddeld veel ‘Jankers’ dragen, jasjes met een opstaand kraagje en zilverkleurige knopen. Een deel van de afgevaardigden kwam met een doktersattest dat hen zou ontslaan van de mondkapjesplicht. Dat deel werd samen met het journaille naar de achterste rijen verbannen.

‘Solidair patriottisme’

Niet alleen nut en noodzaak van mondkapjes zorgt voor een waterscheiding in de AfD. De breuklijn in de partij volgt grofweg de lijn van het gedeelde Duitsland: in de deelstaten in de voormalige DDR profileert de AfD zich als de partij van het verzet tegen de heersende macht, maar ook vóór een sterke overheid en stevig sociaal beleid. In de westelijke deelstaten lijkt de AfD meer op de oude CDU/CSU: cultureel conservatief en economisch neoliberaal. In de partijtop worden die stromingen belichaamd door het voorzittersduo Tino Chrupalla, huisschilder uit Oost-Saksen, en Jörg Meuthen, econoom, wonend in Baden-Württemberg.

„Dertig jaar na de hereniging”, aldus Chrupalla op zaterdag, duidend op de coronamaatregelen, „vindt een regering het opnieuw opportuun om de grondrechten in te perken, waarvoor wij destijds hier [in Dresden] de straat op zijn gegaan.” Vicevoorzitter Stephan Brandner vult aan: „Oost-Duitsers hebben al meegemaakt wat het is om onderdrukt te worden en voelen daarom de noodzaak om in verzet te komen. Nu wat de coronapolitiek betreft, ja, en eerder waar het immigratie betrof, of vrijheid van meningsuiting. Dat mensen in bedrijven problemen krijgen wanneer ze aan AfD-bijeenkomsten deelnemen.”

Politieagenten controleerden zondag de naleving van de coronamaatregelen op het AfD-congres. De partij wil van die maatregelen af. Foto Jens Schütler/AFP

De Thüringse fractievoorzitter Björn Höcke verbindt de thema’s migratie en sociale zekerheid als volgt: „De verzorgingsstaat trekt de miljoenenmigratie niet. We moeten de eigen burgers privilegiëren.” Höcke is een voorstander van een concept dat ‘solidair patriottisme’ wordt genoemd: bepaalde privileges voor burgers met een Duits paspoort, bijvoorbeeld een toelage bovenop het standaard pensioen.

Radicale vleugel

Onder leiding van Höcke ontstond ook de ‘Flügel’ van de partij, de extreemrechtse afdeling die volgens de veiligheidsdiensten inmiddels de overhand heeft binnen de AfD. Vanwege het onderzoek van de veiligheidsdiensten naar extremisme binnen de AfD ontbond Meuthen de ‘Flügel’ in het voorjaar van 2020, maar de leden hebben, zo blijkt op de partijdag, nog altijd veel macht.

Zo werd het ene na het andere voorstel van Höcke en gelijkgezinden opgenomen in het partijprogramma van de AfD. De partij is nu voor een ‘Dexit’ („De EU moet sterven als Duitsland wil leven”, aldus Karsten Hilse, lid van de Bondsdag uit het Saksische Bautzen). Partijprominent Alexander Gauland waarschuwde voor de gevolgen van Dexit, Jörg Meuthen wees tevergeefs op het belang van samenwerking met andere Europese „conservatieven” als Viktor Orbán en Marine Le Pen.

Een grote meerderheid stemde vóór grenshekken en andere ‘fysieke barrières’ om migratie te bemoeilijken. Duitsland moet het ‘Japanse model’ volgen: vrijwel dichte grenzen. Meer migratie zou een „culturele kernsmelting” (Höcke) tot gevolg hebben. Gezinshereniging moet nagenoeg onmogelijk worden gemaakt, ook als „signaal naar de kiezers” (Höcke). Verdere liberalisering van wapenbezit („We zijn de partij van de jagers”, aldus een gedelegeerde), werd nipt verworpen.

‘Gründlichkeit’

Normaal gesproken zou op het partijcongres ook een lijsttrekkersduo voor de landelijke verkiezingen in september worden aangewezen – maar tot wrevel van velen, onder wie Höcke en fractievoorzitter in de Bondsdag Alice Weidel, legde Meuthen die keuze bij de ruim 30.000 leden. Nu zal eind mei duidelijk zijn welk duo de campagne zal leiden – een duo, want er is geen enkele kandidaat die beide kampen tevreden kan stellen.

Tino Chrupalla is favoriet. Gevraagd naar de verdeeldheid binnen zijn partij zegt hij: „Ik hoor bij geen enkele stroming, zo kan ik de partij bijeenhouden.” Maar het meeste toekomst ziet hij in de sociale koers die de afdelingen in het oosten varen: „Die spreekt de kleine mensen in het westen, arbeiders in Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld, ook aan. En ja, ook als dat mensen met migratie-achtergrond zijn.” Want ook in steden als Duisburg zijn typisch Duitse deugden als „Gründlichkeit, properheid, orde, en zekerheid” verdwenen, betreurt Chrupalla.

Bovendien lijkt de conservatieve, neoliberale ondernemerskoers van de AfD in het westen niet succesvol genoeg, gezien de verkiezingsnederlagen in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts in maart. In het oosten, daarentegen, waar de scherp-rechtse koers wordt gevaren, gaat het goed met de AfD: in de peilingen is de AfD met 30 procent de grootste in Saksen. In Saksen-Anhalt, waar in juni verkiezingen zijn, lijkt de AfD de tweede partij te worden. Toch zal de AfD ook de westelijke afdelingen moeten behouden en koesteren, want de dunbevolkte oostelijke deelstaten leggen te weinig gewicht in de schaal om tot een landelijk succes te kunnen leiden.