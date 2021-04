Het schrappen van AstraZeneca gooit het prikschema flink in de war. Een uitgebreid prikschema was er gemaakt, met tientallen nauw gedefinieerde doelgroepen. Nu er nog maar beperkt geprikt wordt met AstraZeneca – alleen zestigplussers krijgen het vaccin nog – moet demissionair Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) deels een nieuwe indeling maken.

‘Deel ziekenhuizen schaalt hart- en kankeroperaties af wegens volle IC’s’

Een deel van de Nederlandse ziekenhuizen stelt noodgedwongen hart- en kankeroperaties uit vanwege het stijgende aantal coronapatiënten op de intensive cares. Dat blijkt zondag uit een rondgang van de Volkskrant langs ziekenhuizen en IC-hoofden. Het gaat om onder meer het Radboudumc in Nijmegen, het Amsterdam UMC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Tot nu toe stelden ziekenhuizen alleen ingrepen uit als dit geen acuut gezondheidsgevaar zou opleveren voor de patiënt, zoals knie- en heupoperaties. „Van operaties die je eigenlijk niet langer dan zes weken kunt uitstellen, zoals openhartoperaties of sommige kankerbehandelingen, hadden we gezegd: die willen we niet afschalen”, zegt Diederik Gommers, intensivist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, tegen de Volkskrant. „We zitten nu op het punt dat we dat niet meer kunnen waarmaken.” Precies hoeveel ziekenhuizen dergelijke zogeheten klasse-3-zorg afschalen, is niet bekend.

Personeelsgebrek

Vrijdag maakte het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) bekend het totale aantal IC-bedden uit te willen breiden van 1.450 naar 1.550. Aanleiding is een tekort aan capaciteit op die afdelingen. Gommers zegt tegen de Volkskrant dat niet het aantal bedden of de bijbehorende apparatuur het probleem is, maar het gebrek aan personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim. Een deel van de zorgmedewerkers zit ziek thuis door een besmetting met Covid-19 of oververmoeidheid. In sommige ziekenhuizen is het ziekteverzuim volgens de intensivist boven de 10 procent.