Beierse premier Söder wil ook Merkel opvolgen

Premier van de Duitse deelstaat Beieren Markus Söder heeft zich zondag gekandideerd om lijsttrekker te worden van de CDU/CSU, de partij van Angela Merkel, bij de komende verkiezingen. Eerder meldde Armin Laschet, premier van het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen, zich reeds als aspirant-lijsttrekker.

Hiermee zijn er twee kandidaten in de running om Merkel op te volgen. Opmerkelijk detail: Söder (54) is leider van de CSU en Laschet (60) sinds januari voorzitter van de CDU, twee partijen die samen als één christendemocratische fractie in de Bondsdag zetelen. De partijtop was zondag bijeen om te spreken over het toekomstige leiderschap en maandag vindt nieuw overleg plaats. Merkel, sinds 2005 bondskanselier en sinds 1998 CDU-leider, zwaait na de verkiezingen van september 2021 af.

Druk

Het zong al langer rond dat Söder een gooi naar het lijsttrekkerschap wilde doen, maar tot nu toe had alleen Laschet zich nog gemeld. De partijtop moet nu bepalen wie de functie krijgt. Het is nog niet bekend wanneer daarover een besluit genomen wordt, maar de druk is hoog om binnen afzienbare tijd een knoop door te hakken.

Er heerst nervositeit binnen de CDU/CSU over de komende Bondsdagsverkiezingen. De partij is weggezakt in de peilingen en wordt door veel mensen verantwoordelijk gehouden voor het chaotische coronabeleid in het land. De sociaaldemocratische SPD gaan met minister van Financiën Olaf Scholz de campagne in. De Groenen maken op 19 april hun kandidaat bekend.